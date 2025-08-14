Advogados desistem de Hytalo Santos e revelam paradeiro do influencer

Após o abandono da antiga equipe jurídica, o influenciador Hytalo Santos, investigado por suposta sexualização de menores em conteúdos nas redes sociais, passou a ser representado por um novo escritório de advocacia.

Em nota oficial, a nova defesa afirmou que ele é inocente das acusações e confirmou seu paradeiro. "O escritório Cassimiro & Galhardo Advogados, vem, por meio desta, informar que assumimos exclusivamente a defesa do influenciador digital Hytalo Santos", comunicou o escritório.

Segundo os advogados, as denúncias direcionadas ao influenciador, que viu sua imagem pública ruir após o vídeo-denúncia de Felca, são infundadas.

“Em nosso compromisso com a verdade e com a justiça, reiteramos nossa certeza de que Hytalo é inocente das infrações que foram levianamente imputadas e temos certeza de que os fatos serão devidamente esclarecidos em breve”.

A nota também esclarece onde o youtuber está: “É importante esclarecer que, no momento, Hytalo Santos se encontra no Estado de São Paulo cumprindo compromissos profissionais e pessoais e não tinha conhecimento do cumprimento de mandato de busca e apreensão em uma de suas residências, localizada em outro estado”.

Por fim, a defesa garantiu que Hytalo está disposto a colaborar com as investigações: “O influenciador, por meio de seus novos advogados, já se colocou à disposição das autoridades competentes e está colaborando com o andamento das investigações, como sempre fez ao longo de sua trajetória”.