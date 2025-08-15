Quem é Hytalo Santos, influenciador preso por exploração de menores

Ele iniciou a carreira digital em 2018, publicando vídeos de dança ao som do brega funk - (crédito: Foto reprodução Instagram)

O influenciador digital Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, foram presos, na manhã desta sexta-feira (15/8), acusados de exploração e exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais. Ele iniciou a carreira digital em 2018, publicando vídeos de dança ao som do brega funk, e, desde então, construiu uma trajetória marcada por polêmicas.

Natural de Cajazeiras, no interior da Paraíba, o acusado, de 27 anos, ganhou destaque após gravar vídeos com a também paraibana Eduarda Brasil, vencedora do The Voice Kids 2018, alcançando rapidamente seus primeiros 50 mil seguidores.

Por conta do preconceito contra homens que dançam em cidades do interior, Hytalo afirma ter feito “de tudo um pouco” para sobreviver, até começar a dar aulas de zumba na praça da cidade. Foi nesse período que conheceu Kamylinha, um dos rostos mais conhecidos no vídeo de denúncia do influenciador Felca.

A mudança no conteúdo e público

O ponto de virada em sua carreira veio quando passou a “adotar” crianças e adolescentes, a quem chamava de “crias” em seus vídeos. Esses jovens viviam juntos em diferentes imóveis e participavam de supostos “reality shows” publicados em suas redes sociais.

As dinâmicas exibidas incluíam conteúdo de cunho sexual. As meninas apareciam com roupas curtas ou biquínis. Kamylinha, a primeira menor exposta pelo influenciador, tinha apenas 12 anos quando tudo começou.

Antes da prisão, Hytalo já havia sido alvo de uma liminar que determinou a suspensão de todos os seus perfis, a interrupção da monetização e o afastamento imediato dos adolescentes que viviam com ele. Celulares e computadores do casal também foram apreendidos.

Mais polêmicas

Hytalo já respondia a outras acusações mais antigas, que incluem denúncias de ex-funcionários por assédio moral, assédio sexual e condições laborais degradantes, além da sexualização de adolescentes em seu grupo de dança.

A apresentadora Antônia Fontenelle havia, em 2022, denunciado o influenciador por suposta erotização de menores em coreografias e figurinos impróprios. Também consta um episódio de agressão sofrida por Hytalo em um baile funk no Rio de Janeiro, envolvendo traficantes.

Vídeo de Felca

A repercussão aumentou após o influenciador Felipe Bressanim, conhecido como Felca, publicar um vídeo apontando Hytalo como um dos principais criadores de conteúdo que alimentam comunidades de pedófilos nas redes sociais.

