Rio Grande do Sul tem prejuízos com temporais, granizo e rajadas de vento

Durante a madrugada e a manhã de sexta-feira (22/8), temporais capazes de causar queda de granizo e chuva intensa ocorreram nas regiões Oeste, Centro, Campanha, Costa Doce, Região Metropolitana de Porto Alegre, Sul e Litorais Médio e Sul - (crédito: Reprodução/X/@EAmaral_Santos)

O Rio Grande do Sul deve ter temporais com rajadas de vento intensas, granizo e chuva intensa, associados a um sistema de baixa pressão e à passagem de uma frente fria nesta sexta-feira (22/8) e no sábado (23/8).

Segundo a Defesa Civil estadual, durante a madrugada e a manhã desta sexta-feira (22/8), temporais capazes de causar queda de granizo e chuva intensa ocorreram nas regiões Oeste, Centro, Campanha, Costa Doce, Região Metropolitana de Porto Alegre, Sul e Litorais Médio e Sul.

??TEMPO | Grande quantidade de granizo na madrugada desta sexta-feira (22) em Bom Princípio, no Vale do Caí. ???? Berdan Marini pic.twitter.com/DvspXwbj7C — MetSul.com (@metsul) August 22, 2025

A partir do fim da tarde e noite de sexta, novos temporais com potencial de queda de granizo, rajadas de vento intensas e chuva intensa devem ocorrer no Oeste, Campanha, Missões, Costa Doce, Sul e Centro. As rajadas de vento podem superar 90 km/h associadas aos temporais.



No Noroeste, partes do Centro, Vales e Região Metropolitana de Porto Alegre, alguns temporais isolados são possíveis, com queda de granizo e rajadas de vento de forma isolada durante a tarde e a noite. Chuva intensa deve persistir na Campanha, Costa Doce, Sul e Litoral Sul ao longo do dia, podendo causar acumulados expressivos.

A partir da madrugada de sábado (23/8), o avanço da frente fria gera novos temporais, com queda de granizo, rajadas de vento e chuva intensa nas regiões Oeste, Campanha, Sul, Missões, Centro e em parte da Costa Doce e do Litoral Sul.

Chuva e temporais também devem ocorrer nas demais regiões do Estado na madrugada de sábado, mas com menor potencial de granizo e vento. Ao longo do dia, a frente fria avança pelo território gaúcho e mantém a condição de chuva moderada a pontualmente forte e temporais, que ainda podem causar granizo e rajadas de vento de maneira isolada no Noroeste, Norte, Missões e Centro. Os acumulados variam entre 20 e 60 mm/dia, podendo chegar nos 80 mm/dia.

No domingo (24/8), chuva moderada a pontualmente forte persiste no Nordeste e Extremo Norte, sem risco de granizo e rajadas de vento. Os acumulados variam entre 10 e 40 mm, podendo chegar a 50 mm no Norte. Nas demais regiões, predomina tempo estável.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a presença de um ciclone no nordeste da Argentina, próximo à divisa com o Rio Grande do Sul, promove a intensificação de ventos em toda a região Sul do país.



