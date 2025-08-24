InícioBrasil
ABORDAGEM VIOLENTA

Erika Hilton cobra ação do Itamaraty após prisão violenta de brasileira nos EUA

Alice Barbosa foi detida violentamente por agentes de imigração. Deputada alerta para violações de direitos humanos

A deputada federal Érika Hilton se manifesta após a abordagem e prisão truculenta de brasileira transgênero nos Estados Unidos - (crédito: Zeca Ribeiro/Câmara e Reprodução/redes sociais)
A deputada federal Erika Hilton (PSol-SP) acionou o Itamaraty após a prisão violenta de Alice Barbosa, uma brasileira transgênero residente em Maryland, nos Estados Unidos. Hilton pediu que o consulado brasileiro atue na defesa dos direitos e da integridade física de Alice, que está detida em uma prisão masculina desde o último sábado (23/8).

“Uma brasileira trans foi presa de forma arbitrária, suspeita e violenta nos EUA. É papel do Estado brasileiro zelar pela proteção de pessoas brasileiras no exterior. E é papel do Itamaraty prestar apoio consular, jurídico e humanitário à Alice Correia Barbosa”, escreveu a parlamentar em publicação no X (antigo Twitter).

Hilton também ressaltou que a forma como a brasileira foi detida fere a própria constituição americana. “Em seus artigos V e XIV, ela determina que toda pessoa em território dos Estados Unidos, independente de ser cidadã ou não, tem direito ao devido processo legal e à proteção igualitária perante a lei”, afirmou.

De acordo com informações do jornal Folha de S. Paulo, Alice vive no país há pelo menos cinco anos. No momento da prisão, agentes mascarados e sem apresentar mandado forçaram a abertura do carro em que ela estava com amigas, retirando-a à força, já algemada. A ação foi filmada por amigas de Alice e é possível ouvir os agentes usando pronomes masculinos para se referir a brasileira, desrespeitando a identidade de gênero. 

A Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) também se manifestou em nota de repúdio, cobrando do Estado brasileiro medidas imediatas. “Exigimos que Alice seja imediatamente liberada e que seu caso seja tratado dentro das garantias do direito de defesa e do devido processo legal. Reiteramos que os Estados Unidos não constituem território seguro para nossa população enquanto tais políticas de perseguição e criminalização permanecerem em vigor”, disse a entidade.

A Antra reforçou ainda que continuará acionando organismos nacionais e internacionais. “Não aceitaremos retrocessos nem violações. Seguiremos cobrando respostas firmes para garantir que nenhuma pessoa trans seja submetida a arbitrariedades, abusos ou violações em razão de sua identidade de gênero.”

O Correio procurou o Itamaraty e em nota, o órgão afirmou que está disponível para prestar assistência consular a Alice e não informou mais detalhes sobre o caso. "O Ministério das Relações Exteriores, por intermédio do Consulado-Geral do Brasil em Washington, permanece à disposição para prestar a assistência consular devida."

 

Por Amanda S. Feitoza
postado em 24/08/2025 17:19
