Ex-piloto da F1 é preso com Lamborghini com R$ 1,3 milhão em débitos

Um ex-piloto de Fórmula 1 foi preso, na madrugada deste domingo (31/8), por conduzir um carro de luxo sob queixa de apropriação indébita. O episódio aconteceu na Ponte Cidade Jardim, na Zona Oeste de São Paulo (SP).

Segundo a CNN, o ex-piloto Tarso Anibal Santanna Marques, conhecido como Tarso Marques, conduzia um veículo esportivo da marca Lamborghini, modelo Gallardo. A prisão aconteceu no momento em que Tarso avistou a viatura, e, em seguida, tentou instalar as placas. O automóvel não possuía placas fixadas. Foi, no entanto, impedido pelos policiais. Ele passará por audiência de custódia neste domingo.

O carro, ademais, tinha uma série de inadequações. Além de registro de apropriação indébita, estava com o licenciamento atrasado desde 2013, há doze anos. Uma dívida de R$ 1,3 milhão está acumulada em IPVA e autuações.

Também existiam restrições judiciais vinculadas ao carro. O veículo havia sido registrado em nome de uma empresa condenada pelo crime de pirâmide financeira. Tarso foi conduzido ao 14º Distrito Policial. Lá, foi decretada a prisão em flagrante por receptação e adulteração.

