Lideranças do PCC são presas em operação contra tráfico na Cracolândia

Agentes do Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo (SP), da Polícia Militar e da Polícia Civil cumprem, nesta segunda-feira (8/9), 10 mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão na Operação Sharpe, que tem o objetivo de desarticular ações do crime organizado na região do centro de São Paulo conhecida como “Cracolândia”.
Segundo o Ministério Público, o tráfico de drogas era apenas uma das vertentes dos crimes cometidos em um ambiente transformado em um verdadeiro "ecossistema para o cometimento de ilícitos", cujas ordens centrais partiam da facção Primeiro Comando da Capital (PCC), no interior da comunidade conhecida como “Favela do Moinho”.
Os alvos de prisão são lideranças do crime organizado e agentes públicos envolvidos em atividade de milícia. Os mandados também visam o fechamento de inúmeros estabelecimentos (hotéis, bares, empresas de reciclagem, lojas para venda de celulares) dominados pela organização criminosa.
Durante as investigações foi descoberto que a liderança presa da Favela do Moinho continuava a emitir ordens criminosas de dentro do presídio, com a finalidade de intimidar funcionários da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, impedindo que as famílias residentes aceitem indenização pelas moradias sob o falso pretexto de resistência da comunidade local.
"As autoridades desferem novo golpe no grupo criminoso, que tentava se reorganizar por meio do tráfico de entorpecentes e que permanecia coagindo moradores e agentes públicos que trabalham na reurbanização da Favela do Moinho, cuja área será transformada em um parque público, assim como as famílias serão realocadas e devidamente indenizadas pelas suas moradias", afirmou o Ministério Público.
