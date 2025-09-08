Lideranças do PCC são presas em operação contra tráfico na Cracolândia

Policiais cumprem 10 mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão - (crédito: Reprodução/Flickr/Governo do Estado de São Paulo)

Agentes do Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo (SP), da Polícia Militar e da Polícia Civil cumprem, nesta segunda-feira (8/9), 10 mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão na Operação Sharpe, que tem o objetivo de desarticular ações do crime organizado na região do centro de São Paulo conhecida como “Cracolândia”.

Segundo o Ministério Público, o tráfico de drogas era apenas uma das vertentes dos crimes cometidos em um ambiente transformado em um verdadeiro "ecossistema para o cometimento de ilícitos", cujas ordens centrais partiam da facção Primeiro Comando da Capital (PCC), no interior da comunidade conhecida como “Favela do Moinho”.

Leia também: PM de SP usa bombas de efeito moral contra ocupação de prédio abandonado na capital

Os alvos de prisão são lideranças do crime organizado e agentes públicos envolvidos em atividade de milícia. Os mandados também visam o fechamento de inúmeros estabelecimentos (hotéis, bares, empresas de reciclagem, lojas para venda de celulares) dominados pela organização criminosa.

Durante as investigações foi descoberto que a liderança presa da Favela do Moinho continuava a emitir ordens criminosas de dentro do presídio, com a finalidade de intimidar funcionários da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, impedindo que as famílias residentes aceitem indenização pelas moradias sob o falso pretexto de resistência da comunidade local.

Leia também: Marinheiro é atropelado por motoqueiro do Exército em desfile de 7 de Setembro

"As autoridades desferem novo golpe no grupo criminoso, que tentava se reorganizar por meio do tráfico de entorpecentes e que permanecia coagindo moradores e agentes públicos que trabalham na reurbanização da Favela do Moinho, cuja área será transformada em um parque público, assim como as famílias serão realocadas e devidamente indenizadas pelas suas moradias", afirmou o Ministério Público.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular