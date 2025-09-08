Anvisa proíbe a venda de 32 suplementos alimentares; veja lista

A Anvisa proibiu a venda de 32 tipos de suplementos naturais da empresa Ervas Brasilis Produtos Naturais Ltda por a empresa não possuir licenciamento sanitário. A medida publicada no Diário Oficial da União na sexta-feira (5/9) proíbe a comercialização, distribuição, fabricação, importação e a propaganda de todos os lotes dos produtos.
Segundo o órgão, as irregularidades foram constatadas após uma inspeção sanitária. Os suplementos eram produzidos em um local sem licença, com condições insalubres e sem atender a boas práticas de produção alimentícia.
O Correio tenta contato com a Ervas Brasilis Produtos Naturais Ltda para um pronunciamento sobre a proibição. Em caso de manifestação. O texto será atualizado.
Confira os suplementos que foram proibidos:
- Creatina Monohidratada Sabor Frutas Vermelhas Marca Turbo Black Vitamin (todos).
- Creatina Marca Turbo Black Vitamin (todos).
- Colágeno Tipo II Não Desnaturado Sabor Iogurte Marca Turbo Black (todos).
- Colágeno Hidrolisado Sabor Frutas Tropicais Marca Turbo Black Vitamin (todos).
- Cafeína com Taurina Marca Turbo Black Vitamin (todos).
- Moringa Marca Ervas Brasil (todos).
- Maca Peruana Marca Ervas Brasil (todos).
- Hibisco Marca Ervas Brasil (todos).
- Graviola Marca Ervas Brasil (todos).
- Tadala Natural Marca NB Nutrition (todos).
- Magnésio Treonato Marca Turbo Black Vitamin (todos).
- Maca Peruana Marca Turbo Black Vitamin (todos).
- Maca Preta Marca Turbo Black Vitamin (todos).
- Lactoze sem Glúten Marca Turbo Black Vitamin (todos).
- L-Arginina e Alanica Marca Turbo Black Vitamin (todos).
- K2 + D3 2000 Ui Turbo Marca Black Vitamin (todos).
- Energy Maca Marca Turbo Black Vitamin (todos).
- Creatina Monohidratada Sabor Laranja Marca Turbo Black Vitamin (todos).
- Ômega 3 Marca NB Nutrition (todos).
- Moringa Oleifera Marca NB Nutrition (todos).
- Magnésio Treonato Marca NB Nutrition (todos).
- Magnésio Dimalato Marca NB Nutrition (todos).
- Colágeno Tipo II Não Desnaturado Marca NB Nutrition (todos).
- Cabelo Pele e Unha Marca NB Nutrition (todos).
- Lactoze Marca Natuforme Produtos Naturais (todos).
- Óleo de Girassol Ozonizado Marca Ozonlife (todos).
- Maca Premium Marca Nutrição Esportiva (todos).
- Max Vision Marca Turbo Black Vitamin (todos).
- Ácido Hialurônico + Colágeno Tipo II Marca NB Nutrition (todos).
- Maca Peruana Concentrado Marca Max Force (todos).
- Ora Pró Nobis Premium Marca Vitacorpus (todos).
- Todos os Produtos Fabricados por Ervas Brasillis (todos).
