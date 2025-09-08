Anvisa proíbe a venda de 32 suplementos alimentares; veja lista

Decisão determina a apreensão de produtos da empresa Erva Brasilis Produtos Naturais - (crédito: Freepik)

A Anvisa proibiu a venda de 32 tipos de suplementos naturais da empresa Ervas Brasilis Produtos Naturais Ltda por a empresa não possuir licenciamento sanitário. A medida publicada no Diário Oficial da União na sexta-feira (5/9) proíbe a comercialização, distribuição, fabricação, importação e a propaganda de todos os lotes dos produtos.

Segundo o órgão, as irregularidades foram constatadas após uma inspeção sanitária. Os suplementos eram produzidos em um local sem licença, com condições insalubres e sem atender a boas práticas de produção alimentícia.

O Correio tenta contato com a Ervas Brasilis Produtos Naturais Ltda para um pronunciamento sobre a proibição. Em caso de manifestação. O texto será atualizado.

Confira os suplementos que foram proibidos:

Creatina Monohidratada Sabor Frutas Vermelhas Marca Turbo Black Vitamin (todos).

Creatina Marca Turbo Black Vitamin (todos).

Colágeno Tipo II Não Desnaturado Sabor Iogurte Marca Turbo Black (todos).

Colágeno Hidrolisado Sabor Frutas Tropicais Marca Turbo Black Vitamin (todos).

Cafeína com Taurina Marca Turbo Black Vitamin (todos).

Moringa Marca Ervas Brasil (todos).

Maca Peruana Marca Ervas Brasil (todos).

Hibisco Marca Ervas Brasil (todos).

Graviola Marca Ervas Brasil (todos).

Tadala Natural Marca NB Nutrition (todos).

Magnésio Treonato Marca Turbo Black Vitamin (todos).

Maca Peruana Marca Turbo Black Vitamin (todos).

Maca Preta Marca Turbo Black Vitamin (todos).

Lactoze sem Glúten Marca Turbo Black Vitamin (todos).

L-Arginina e Alanica Marca Turbo Black Vitamin (todos).

K2 + D3 2000 Ui Turbo Marca Black Vitamin (todos).

Energy Maca Marca Turbo Black Vitamin (todos).

Creatina Monohidratada Sabor Laranja Marca Turbo Black Vitamin (todos).

Ômega 3 Marca NB Nutrition (todos).

Moringa Oleifera Marca NB Nutrition (todos).

Magnésio Treonato Marca NB Nutrition (todos).

Magnésio Dimalato Marca NB Nutrition (todos).

Colágeno Tipo II Não Desnaturado Marca NB Nutrition (todos).

Cabelo Pele e Unha Marca NB Nutrition (todos).

Lactoze Marca Natuforme Produtos Naturais (todos).

Óleo de Girassol Ozonizado Marca Ozonlife (todos).

Maca Premium Marca Nutrição Esportiva (todos).

Max Vision Marca Turbo Black Vitamin (todos).

Ácido Hialurônico + Colágeno Tipo II Marca NB Nutrition (todos).

Maca Peruana Concentrado Marca Max Force (todos).

Ora Pró Nobis Premium Marca Vitacorpus (todos).

Todos os Produtos Fabricados por Ervas Brasillis (todos).