Estudante de jornalismo morre em acidente de trânsito em Belo Horizonte

A mulher que morreu em um acidente na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no Bairro Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), na noite desse domingo (7/9), foi identificada como Brunna Ribeiro de Castro Rosas, de 22 anos. Ela era estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiava na TV Record havia dois anos.
Brunna foi eletrocutada ao sair do veículo que bateu em um poste na esquina da avenida com a Rua Rio Verde. Quem dirigia o carro era o namorado dela, de 26 anos.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A jovem cursava o oitavo período, na unidade do São Gabriel, e entregaria o TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) ao final deste semestre. A formatura dela estava prevista para janeiro de 2026.
Saiba Mais
- Brasil Novos pedaços de corpos são achados em Porto Alegre
- Brasil Menina de 11 anos morre após ser agredida por colegas em escola
- Brasil Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda
- Brasil Fisiculturista é morto a facadas em SC; esposa é a principal suspeita
- Brasil Prêmio Live 2025 premia Agência Plural em duas categorias
- Brasil Jovem de 14 anos se afoga; pai tenta salvá-lo e também morre
De acordo com o boletim de ocorrência, o passageiro do carro, de 36 anos, relatou aos militares que saía de um evento com dois amigos quando o condutor perdeu o controle da direção e bateu em um semáforo, na esquina com a Rua Rio Verde. Com a colisão, o carro iniciou um princípio de incêndio.
Ele conseguiu sair do carro e os amigos foram retirados por uma pessoa em situação de rua. O condutor foi retirado em estado grave. A passageira estava consciente ao sair, mas sofreu uma descarga elétrica de fios soltos e morreu no local.
Testemunhas relataram que o carro estava em alta velocidade quando aconteceu o acidente.
O médico do Samu confirmou a morte da jovem ainda no local do acidente e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte. O motorista e o passageiro foram socorridos para o Hospital João XXIII.
Ainda não há informações sobre velório e enterro.
Momento de dor
Em nota, a PUC Minas afirmou que Brunna se destacava pela sua inteligência, era dedicada e admirada pelos professores e colegas. "Neste momento de dor, a comunidade universitária se une em oração e expressa suas mais sinceras condolências à família, amigos, professores e colegas e a todos que tiveram a oportunidade de conviver com a estudante. Que a fé em Cristo e a certeza da ressurreição confortem a todos", disse a universidade.