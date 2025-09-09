Estudante de jornalismo morre em acidente de trânsito em Belo Horizonte

Brunna morreu eletrocutada após acidente de carro na noite desse domingo (7/9) - (crédito: Reprodução/Redes socias)

A mulher que morreu em um acidente na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no Bairro Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), na noite desse domingo (7/9), foi identificada como Brunna Ribeiro de Castro Rosas, de 22 anos. Ela era estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiava na TV Record havia dois anos.

Brunna foi eletrocutada ao sair do veículo que bateu em um poste na esquina da avenida com a Rua Rio Verde. Quem dirigia o carro era o namorado dela, de 26 anos.

A jovem cursava o oitavo período, na unidade do São Gabriel, e entregaria o TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) ao final deste semestre. A formatura dela estava prevista para janeiro de 2026.

De acordo com o boletim de ocorrência, o passageiro do carro, de 36 anos, relatou aos militares que saía de um evento com dois amigos quando o condutor perdeu o controle da direção e bateu em um semáforo, na esquina com a Rua Rio Verde. Com a colisão, o carro iniciou um princípio de incêndio.

Ele conseguiu sair do carro e os amigos foram retirados por uma pessoa em situação de rua. O condutor foi retirado em estado grave. A passageira estava consciente ao sair, mas sofreu uma descarga elétrica de fios soltos e morreu no local.

Testemunhas relataram que o carro estava em alta velocidade quando aconteceu o acidente.

O médico do Samu confirmou a morte da jovem ainda no local do acidente e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte. O motorista e o passageiro foram socorridos para o Hospital João XXIII.

Ainda não há informações sobre velório e enterro.

Momento de dor

Em nota, a PUC Minas afirmou que Brunna se destacava pela sua inteligência, era dedicada e admirada pelos professores e colegas. "Neste momento de dor, a comunidade universitária se une em oração e expressa suas mais sinceras condolências à família, amigos, professores e colegas e a todos que tiveram a oportunidade de conviver com a estudante. Que a fé em Cristo e a certeza da ressurreição confortem a todos", disse a universidade.