Líder do PL agradece apoio e solidariedade dos EUA a Bolsonaro

Em discurso, ele comentou a manifestação do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio (Partido Republicano), que se posicionou em solidariedade ao ex-chefe do Planalto

Sóstenes comentou a manifestação do secretário de Estado dos EUA, que se posicionou em solidariedade ao ex-chefe do Planalto - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)
Além das articulações internas, o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) destacou a importância do apoio internacional ao ex-presidente Jair Bolsonaro após sua condenação pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Em discurso, ele comentou a manifestação do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio (Partido Republicano), que se posicionou em solidariedade ao ex-chefe do Planalto.

“Somos muito gratos a toda solidariedade que os Estados Unidos têm feito ao presidente Bolsonaro. Contamos que possam aplicar sanções contra aqueles que estão violando direitos humanos no Brasil”, afirmou. O parlamentar ressaltou, no entanto, que não cabe ao Congresso brasileiro interferir diretamente em decisões de uma “nação soberana”.

Por Carlos Silva
postado em 11/09/2025 22:42 / atualizado em 11/09/2025 22:45
x