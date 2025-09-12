Brasil identifica pela primeira vez três novas drogas, alerta ministério

Notificação e registro do material foi realizado em apenas 19 dias - (crédito: Divulgação/Banco de Imagem/Ministério da Justiça e Segurança Pública)

Três novas drogas, até então desconhecidas, que estão em circulação no Brasil foram identificadas e registradas pelo governo federal. As substâncias foram notificadas através do SAR (Sistema de Alerta Rápido), ligado ao Ministério da Justiça.

Duas das drogas que compõem os três materiais foram achadas em unidades do produto industrializado Magic Mushroom Gummies. Semelhantes à gomas de mascar, são comestíveis da marca norte-americana TRE House. Já foram, inclusive, detectadas na Bélgica, Canadá e Chile.

Já a terceira droga foi encontrada depois da realização de um exame no sangue de um paciente, que teria consumido álcool junto de um comprimido. Um teste detectou o elemento n-pirrolidino protonitazeno. Trata-se de um opioide sintético, pertencente à classe dos nitazenos. Estes também já foram detectados no exterior, especificamente na Alemanha, Canadá e França.

A Senad (Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos), também ligada ao Ministério da Justiça, afirma que a inclusão das substâncias nos controles nacionais ocorreu em apenas 19 dias depois da notificação ter ocorrido.

Em nota, Marta Machado, secretária de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, falou sobre a importância da utilização da ferramenta. "Com o SAR, reforçamos o controle das substâncias que circulam, e isso é fundamental tanto do ponto de vista do enfrentamento aos mercados ilegais quanto do ponto de vista da prevenção no campo da política sobre drogas", avaliou.

O SAR faz a seleção das informações obtidas, assim como a análise e a divulgação de novas drogas com capacidade para ameaçar a saúde e a segurança pública. O sistema pode, ainda, receber notificações de qualquer um.

A pasta também afirmou que o Brasil desenvolve uma rede regional para troca de alertas fronteiriços com Argentina, Chile e Paraguai. " A iniciativa deve garantir maior rapidez na circulação de informações, a exemplo de modelos já adotados internacionalmente, onde a resposta pode ocorrer em poucos dias".