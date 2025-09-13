Advogado e jardineiro trocam socos e rolam no chão em cemitério

Um advogado e um jardineiro se envolveram em uma briga dentro do Cemitério Municipal de Palmeiras de Goiás, no oeste do estado, em 2 de setembro. O motivo do conflito teria sido uma dívida de cerca de R$ 5,8 mil, segundo o Ministério Público de Goiás (MPGO).
Um vídeo gravado no local mostra os dois homens trocando socos e rolando no chão, entre os túmulos. Após alguns segundos de confusão, outras pessoas intervieram e conseguiram separá-los.
Por que a briga aconteceu no cemitério?
Segundo informações da prefeitura, os envolvidos não têm vínculo com o município. O jardineiro estava possivelmente realizando reparos em um túmulo particular, enquanto o advogado foi ao cemitério para cobrar a dívida.
Quais as consequências da confusão?
Após o ocorrido, o advogado registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil, que agora investiga o caso. O MPGO informou que o advogado sofreu lesões corporais leves e aguarda audiência para ouvir os envolvidos.
Principais pontos:
- Briga por dívida de R$ 5,8 mil entre advogado e jardineiro.
- Socos e rolada no chão dentro do cemitério municipal.
- Polícia Civil e MPGO acompanham o caso.
- Prefeitura afirma que participantes não são ligados ao Executivo local.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Brasil Assassino da líder quilombola Mãe Bernadete é preso na Bahia
- Brasil Criança de 2 anos morre atropelada dentro de garagem de ônibus em SP
- Brasil Lula cria Carteira Nacional Docente; programa prevê desconto a professores
- Brasil Jovem de 17 anos recebe alta hospitalar após transplante de coração
- Brasil Morte de gari: um mês de dor da família e fé na Justiça
- Brasil Irmãos são presos em MG com remédios para emagrecer do Paraguai