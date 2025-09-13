Advogado e jardineiro trocam socos e rolam no chão em cemitério

Socos e confusão entre advogado e jardineiro em cemitério goiano - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Um advogado e um jardineiro se envolveram em uma briga dentro do Cemitério Municipal de Palmeiras de Goiás, no oeste do estado, em 2 de setembro. O motivo do conflito teria sido uma dívida de cerca de R$ 5,8 mil, segundo o Ministério Público de Goiás (MPGO).

Um vídeo gravado no local mostra os dois homens trocando socos e rolando no chão, entre os túmulos. Após alguns segundos de confusão, outras pessoas intervieram e conseguiram separá-los.

Por que a briga aconteceu no cemitério?

Segundo informações da prefeitura, os envolvidos não têm vínculo com o município. O jardineiro estava possivelmente realizando reparos em um túmulo particular, enquanto o advogado foi ao cemitério para cobrar a dívida.

Quais as consequências da confusão?

Após o ocorrido, o advogado registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil, que agora investiga o caso. O MPGO informou que o advogado sofreu lesões corporais leves e aguarda audiência para ouvir os envolvidos.

Principais pontos:

Briga por dívida de R$ 5,8 mil entre advogado e jardineiro.

Socos e rolada no chão dentro do cemitério municipal.

Polícia Civil e MPGO acompanham o caso.

Prefeitura afirma que participantes não são ligados ao Executivo local.

