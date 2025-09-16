Força-Tarefa define prioridade na busca de assassinos de delegado morto em SP

Ruy Ferraz Fontes foi pioneiro nas investigações contra o PCC - (crédito: Divulgação/PCSP)

A Polícia de São Paulo procura os assassinos de Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral de São Paulo, executado a tiros na segunda-feira (15/9). O carro dele foi perseguido e bateu em um ônibus. Em seguida, três homens armados descem de um veículo e disparam contra o delegado aposentado.

Policiais militares localizaram o veículo utilizado pelos criminosos. A cena foi preservada para a realização da perícia, e o caso foi registrado na Polícia Civil. Equipes realizam diligências e utilizam ferramentas de inteligência com o objetivo de identificar, prender e responsabilizar os envolvidos.



O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ressaltou que o delegado aposentado deixou um legado marcante na Segurança Pública de São Paulo. Uma força-tarefa foi montada para prender os suspeitos do assassinato. "Temos que dar uma resposta para a família do delegado em primeiro lugar e para a sociedade. Tenho certeza de que os assassinos serão encontrados e tudo será esclarecido o mais rapidamente possível", disse o governador.



Tarcísio destacou que Ruy foi pioneiro nas investigações contra o PCC, dedicou 40 anos à Polícia Civil, chegando ao cargo de delegado-geral da instituição. "Ontem, foi covardemente assassinado em Praia Grande, onde atuava como secretário de Administração da prefeitura. Estamos trabalhando para identificar e prender os criminosos responsáveis, para que sejam exemplarmente punidos pela Justiça, com todo o rigor da lei", disse Tarcísio.

O secretário de segurança do estado, Guilherme Derrite afirmou que a localização dos assassinos é prioridade do governo neste momento.

Lamento o assassinato do delegado aposentado Ruy Ferraz Fontes, secretário em Praia Grande e ex-delegado geral. Determinei integração de força-tarefa, com prioridade definida pelo gov. Tarcísio, para prender os criminosos. O procurador-geral de Justiça ofereceu o apoio do GAECO. — Guilherme Derrite (@DerriteSP) September 16, 2025

O procurador-geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, informou que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) vai apoiar a investigação da Polícia Civil no caso da execução do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes.



