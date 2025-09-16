InícioBrasil
Ex-delegado geral Ruy Ferraz Fontes será velado na Alesp

Sepultamento está previsto para as 16 horas no Cemitério da Paz Morumbi, na zona sul da capital paulista

Ruy Ferraz Fontes foi assassinado na segunda-feira (15/9) - (crédito: Divulgação)
O velório do ex-delegado geral de São Paulo Ruy Ferraz Fontes, morto nessa segunda-feira (15/9), em uma emboscada na Praia Grande, no litoral, paulista, está marcado para ocorrer nesta terça-feira, 16, entre 10 horas da manhã e 15 horas no Hall Monumental do Palácio 9 de Julho da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

O sepultamento está previsto para as 16 horas no Cemitério da Paz Morumbi, na zona sul da capital paulista.

Ao longo de mais de quatro décadas dedicadas à Polícia Civil, Fontes exerceu funções relevantes, entre elas a de diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap).

"Atuou também no Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e no Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic)", descreveu a Alesp.

Atualmente, ele era secretário de Administração Pública de Praia Grande e despachou na prefeitura normalmente nessa segunda-feira, antes de ser vítima de uma emboscada.

Histórico de ação contra o PCC

Fontes ficou conhecido por sua atuação contra a facção Primeiro Comando da Capital (PCC). Ele chefiou a Polícia Civil paulista entre 2019 e 2022, após ser nomeado para o cargo de delegado-geral no então governo João Doria (na época no PSDB).

Em 2006, ele foi o responsável por indiciar toda a cúpula do PCC, inclusive Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, antes de os bandidos serem isolados na penitenciária 2 de Presidente Venceslau.

Uma das suspeitas da polícia é que a ação tenha sido obra da Sintonia Restrita, o grupo de pistoleiros do PCC responsável no passado por planos para sequestrar o ex-juiz Sérgio Moro e o promotor de Justiça Lincoln Gakiya, do Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco). (Colaborou Marcelo Godoy).

