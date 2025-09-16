Lewandowski oferece ajuda federal para a investigação: "Crime brutal"

Lewandowski participa de audiência na Comissão Especial sobre Competências Federativas em Segurança Pública, na Câmara dos Deputados, nesta terça-feira - (crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ofereceu o apoio das forças de segurança federais ao governo de São Paulo para ajudar a investigar o assassinato do ex-delegado-geral da Polícia Civil paulista, Ruy Ferraz Fontes.

Lewandowski classificou o crime como "brutal" e, em uma conversa por telefone com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, prestou solidariedade.

Ruy Ferraz Fontes, que foi delegado-geral de São Paulo entre 2019 e 2022, era conhecido pela atuação no combate ao crime organizado e por ser um dos pioneiros nas investigações contra o Primeiro Comando da Capital (PCC). Ele foi morto a tiros na segunda-feira, em Praia Grande, no litoral paulista.

Apesar da investigação ser responsabilidade das autoridades de São Paulo, o ministro da Justiça afirmou que o governo federal está à disposição para colaborar, caso seja pedido. "O assassinato do ex-delegado-geral Ruy Fontes em SP muito nos preocupa, realmente, porque foi um assassinato brutal e isso mostra o nível de violência que, infelizmente, graça aqui no Brasil e também em outros países. Não é uma exclusividade nossa do Brasil", declarou o ministro, no Congresso.

Lewandowski destacou que o apoio pode incluir recursos de polícia científica, como acesso a bancos de dados de balística e DNA, que podem ser cruciais para a identificação dos criminosos. O governo de São Paulo já montou uma força-tarefa para encontrar os assassinos.