Lewandowski oferece ajuda federal para a investigação: "Crime brutal"

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ofereceu o apoio das forças de segurança federais ao governo de São Paulo para ajudar a investigar o assassinato do ex-delegado-geral da Polícia Civil paulista, Ruy Ferraz Fontes.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Lewandowski classificou o crime como "brutal" e, em uma conversa por telefone com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, prestou solidariedade.
Saiba Mais
- Brasil Ex-delegado geral Ruy Ferraz Fontes será velado na Alesp
- Brasil Força-Tarefa define prioridade na busca de assassinos de delegado morto em SP
- Brasil Anvisa proíbe venda de azeite argentino e produtos emagrecedores irregulares
- Brasil Feto de sete meses é encontrado em caçamba de lixo em Minas Gerais
- Brasil Ex-delegado executado sofreu assalto à mão armada em 2023 e temia novos ataques
- Brasil Saiba quem foi Ruy Ferraz, ex-delegado-geral assassinado em emboscada
Ruy Ferraz Fontes, que foi delegado-geral de São Paulo entre 2019 e 2022, era conhecido pela atuação no combate ao crime organizado e por ser um dos pioneiros nas investigações contra o Primeiro Comando da Capital (PCC). Ele foi morto a tiros na segunda-feira, em Praia Grande, no litoral paulista.
Apesar da investigação ser responsabilidade das autoridades de São Paulo, o ministro da Justiça afirmou que o governo federal está à disposição para colaborar, caso seja pedido. "O assassinato do ex-delegado-geral Ruy Fontes em SP muito nos preocupa, realmente, porque foi um assassinato brutal e isso mostra o nível de violência que, infelizmente, graça aqui no Brasil e também em outros países. Não é uma exclusividade nossa do Brasil", declarou o ministro, no Congresso.
Lewandowski destacou que o apoio pode incluir recursos de polícia científica, como acesso a bancos de dados de balística e DNA, que podem ser cruciais para a identificação dos criminosos. O governo de São Paulo já montou uma força-tarefa para encontrar os assassinos.