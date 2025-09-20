Polícia encontra corpo de homem que invadiu hospital no RJ

Durante a invasão ao hospital, mais de 300 pacientes estavam internados, e oito mulheres estavam em trabalho de parto - (crédito: Reprodução/redes sociais)

Um criminoso apontado como um dos responsáveis por protagonizar uma invasão ao Hospital Pedro II, no Rio de Janeiro, na madrugada da última quinta-feira (18/9), foi encontrado morto na noite desta sexta-feira (19).

De acordo com informações do portal g1, o indivíduo, não identificado, teria participado da ação em conjunto com outros sete criminosos. Com marcas de tiros diversas, o corpo foi localizado por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Baixada Fluminense (DRFA-BF) na Estrada Paciência. Um colete falsificado da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE) também foi encontrado.

O Correio entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro (SSP-RJ) para saber mais detalhes sobre o caso. O órgão indicou que somente a Polícia Civil do estado poderia responder. A PC ainda retornou ao contato da reportagem.

Noite de nervosismo

Na madrugada da última quinta-feira (18), oito homens foram ao centro cirúrgico do Hospital Pedro II para executar um rival lá internado. Durante a invasão, mais de 300 pacientes estavam internados, e oito mulheres estavam em trabalho de parto.

Às 2h37 da manhã, câmeras de segurança flagraram a chegada de dois carros ao hospital. Em seguida, um homem desceu de um dos veículos com um fuzil, e trajado com o colete falsificado da Draco. Apesar de terem procurado o alvo, os criminosos não conseguiram encontrá-lo. Portanto, deixaram o local. Operado, o paciente havia sido transferido para a enfermaria.