Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (20/9), seis loterias: os concursos 2917 da Mega-Sena; o 6832 da Quina; o 3492 da Lotofácil; 287 da +Milionária; o 2297 da Timemania e o 1118 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 162 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 02-09-10-12-18-48. Os trevos sorteados foram: 3-5.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.https://loterias.caixa.gov.br/Paginas/mais-milionaria.aspx

