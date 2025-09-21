Caetano Veloso e Gilberto Gil cantam hit de Gal Costa em manifestação no RJ

Caetano Veloso e Gilberto Gil se apresentam, em pé, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ao lado esquerdo, Djavan e Chico Buarque, sentados, participam do evento - (crédito: Reprodução / Instagram / Gilberto Gil )

Os artistas Caetano Veloso e Gilberto Gil, ambos com 83 anos, embalaram a manifestação contra a PEC da Blindagem e a PL da Anistia na tarde deste domingo (21/9), no Rio de Janeiro. Em um vídeo publicado nas redes sociais de Gil, a dupla aparece cantando Divino, maravilhoso, de Gal Costa, em cima de um trio elétrico. A performance ainda contou com as presenças de Djavan e Chico Buarque.

Em vídeo compartilhado por Gil nas redes sociais, é possível vê-lo, ao lado de Caetano, durante a apresentação. A música foi cantada em forma de manifesto. Na legenda da publicação, Gilberto deixou um pedaço da letra. "É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte", escreveu.

Assista à apresentação:

Os atos começaram a ser articulados entre a última terça (16/9) e quarta-feira (17/9) após o avanço dos dois projetos na Câmara dos Deputados.

Aprovado na terça-feira, o PEC da Blindagem tem como objetivo estabelecer um aval legislativo para que processos judiciais contra parlamentares sejam abertos. Além disso, seria dado foro privilegiado a presidentes de partido.