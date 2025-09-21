Família com seis pessoas morre em acidente na BR-153, no Goiás

A família inteira morreu após uma caminhonete bater na traseira do carro - (crédito: Reprodução/Rede sociais)

Uma família inteira — pai, mãe e quatro filhos — morreram em um acidente envolvendo um caminhão, dois automóveis e uma motocicleta na altura do quilômetro 171 da BR-153, em Campinorte, no estado de Goiás. O acidente ocorreu na noite do último sábado (20/9) e ao todo, oito pessoas perderam a vida.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo da família seguia de Jaú do Tocantins (TO) quando foi atingido na traseira por uma caminhonete. Com o impacto, o carro perdeu o controle e invadiu a pista contrária, colidindo de frente com um caminhão carregado de bebidas. A batida foi tão violenta que todos os passageiros do banco traseiro foram arremessados para fora do carro.

Dos seis ocupantes do automóvel, cinco morreram no local, os pais, de 38 e 32 anos, e três filhos, de 17, 14 e 10 anos. A filha mais nova, de apenas três anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos no hospital de Campinorte. O caminhão ainda atingiu uma motocicleta que seguia na mesma direção; o piloto, de 42 anos, e a passageira também morreram na hora.

O motorista da caminhonete fugiu após a colisão, mas foi localizado pela Polícia Militar. De acordo com a PRF, O teste do bafômetro apontou 0,89 mg/l de álcool no sangue. Ele foi preso em flagrante e o veículo apreendido.

A rodovia ficou interditada durante o atendimento das equipes de resgate e a realização da perícia. O caso segue em investigação.