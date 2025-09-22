Brasil vai receber 10 milhões de turistas estrangeiros em 2025, diz ministro

Belém — No ano em que o Brasil é sede da maior cúpula climática internacional, da COP30, o Ministério do Turismo faz apostas altas sobre o número de estrangeiros que deve visitar o país. Em agenda nesta segunda-feira (22/9), em Belém (PA), cidade natal do ministro Celso Sabino, o chefe da pasta conta que o país bateu o recorde de 7 milhões, firmado no ano passado, e caminha para receber 10 mlhões de turistas de outras nacionalidades até o final de 2025.

De acordo com dados da Polícia Federal, o país alcançou a marca de 6.938.732 visitantes estrangeiros no domingo (21/9). “O Brasil vive hoje um turismo nunca antes vivido na história”, declarou.

A fala ocorre em meio à despedida de Sabino da pasta. Na sexta-feira (19/9), o deputado federal licenciado anunciou que vai deixar o ministério na próxima semana.

Segundo o ministro, a “COP vai ajudar, mas não é ela quem vai determinar esse número” de turistas. Durante coletiva de imprensa do hotel Vila Galé Collection Amazônia, com inauguração prevista para 30 de outubro, que deve fortalecer a capacidade de hospedagem da sede da COP30 com 227 quartos, ele afirmou esperar ainda uma continuação do aumento de turismo para Belém após o evento.

No discurso, ele declarou que a preparação para a conferência aumentou o número de pessoas empregadas na cidade. “Todo mundo na cidade está com uma atividade ou mais”, afirma. Durante a coletiva, Sabino ressaltou a importância da ampliação do número de voos. Nesta segunda-feira (22/9), a companhia Latam anunciou a compra de 79 aeronaves da Embraer.

O evento contou ainda com a participação do presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo. “O turismo tem um potencial gigante de mudar a vida das pessoas”, declarou Freixo, que afirmou que Belém não será mais a mesma após o evento. “A gente está falando de um novo modelo de desenvolvimento econômico, o que vai gerar uma economia dinâmica é o turismo”, completou.

Os dois estiveram em Belém para o lançamento do Plano Brasis, novo Plano de Marketing Turístico Internacional do país. A campanha, que conta com apoio do Sebrae, prevê ações para cada unidade da federação.