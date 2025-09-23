PF desarticula quadrilha com atuação no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de São Paulo (FICCO/SP) deflagrou, nesta terça-feira (23/9), a Operação Vila do Conde, para desarticular uma organização criminosa envolvida com o tráfico internacional de drogas e a lavagem de dinheiro.

A operação, que contou com o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo e da Receita Federal, também determinou o sequestro e a indisponibilidade de bens, direitos e valores ligados aos investigados, com montante estimado em até R$ 291,5 milhões.

Segundo informações do g1, o principal alvo desta operação é o presidente da escola de samba Império de Casa Verde e vice-presidente da Liga das Escolas de Samba de São Paulo, Alexandre Constantino Furtado. Ainda de acordo com o portal, Furtado é apontado como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo a Polícia Federal, a investigação identificou os integrantes da organização criminosa transnacional, além de toda a estrutura logística utilizada para exportar a cocaína à Europa.

Além disso, também foi revelado um complexo esquema de lavagem de dinheiro, com a utilização de empresas fictícias e investimentos em setores formais da economia, como restaurantes e prestadoras de serviços.





























A ação cumpre 22 mandados de prisão preventiva e 40 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal de Belém (PA). As ordens judiciais foram executadas nos estados de São Paulo, Pará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás.

As investigações tiveram início após a apreensão de 458 kg de cocaína no Porto de Vila do Conde, em Barcarena (PA), no dia 9 de fevereiro de 2021. A droga estava escondida em meio a uma carga de quartzo com destino a Porto de Rotterdam, na Holanda.