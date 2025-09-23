FAB derruba aeronave suspeita no Amazonas vinda do Peru

Como não houve resposta por meio da aeronave, houve a ordem para a Mudança de Rota (MRO). O piloto interceptado não colaborou e foi preso - (crédito: FAB)

Um avião sem plano de voo, sem matrícula visível e incomunicável invadiu o espaço aéreo brasileiro nesta segunda-feira (22/9) e foi interceptado pela Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), em coordenação com a Polícia Federal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo o COMAE, a aeronave suspeita vinha do Peru e foi detectada pelos radares. Uma aeronave A-29 Super Tucano decolou para interceptar e aplicar as Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo. "Durante a interceptação, verificou-se que a aeronave, sem plano de voo, não apresentava matrícula visível e não mantinha comunicação com os órgãos de controle do tráfego aéreo, sendo classificada como suspeita", disse a FAB em nota.

Leia também: Espetáculo nos céus reúne brasilienses na Base Aérea



O piloto da Defesa Aérea realizou o Reconhecimento a Distância (RAD) e tentou estabelecer contato via rádio e visual. Como não houve resposta, foi emitida a ordem de Mudança de Rota (MRO), mas o piloto interceptado não colaborou.

Diante da situação, foi realizado o Tiro de Aviso (TAV). "Como a aeronave permaneceu irredutível, foi classificada como hostil e passou a ser objeto do Tiro de Detenção (TDE), conforme previsto no Decreto 5.144/04", informou a FAB.

A aeronave suspeita vinha do Peru e foi detectada pelos radares e uma aeronave A-29 Super Tucano decolou para interceptar. (foto: FAB)

Leia também: Avião de Alckmin não consegue pousar e arremete para Brasília



Após as ações, o piloto suspeito manobrou para um pouso a cerca de 30 quilômetros a oeste da cidade de Tefé (AM), em uma região desabitada. A Polícia Federal foi até o local com um helicóptero da FAB e deteve o suspeito.

O Correio entrou em contato com a FAB para obter mais informações sobre o piloto e a situação da aeronave. A matéria será atualizada em caso de resposta.