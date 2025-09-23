FAB derruba aeronave suspeita no Amazonas vinda do Peru

Um avião sem plano de voo, sem matrícula visível e incomunicável invadiu o espaço aéreo brasileiro nesta segunda-feira (22/9) e foi interceptado pela Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), em coordenação com a Polícia Federal.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Segundo o COMAE, a aeronave suspeita vinha do Peru e foi detectada pelos radares. Uma aeronave A-29 Super Tucano decolou para interceptar e aplicar as Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo. "Durante a interceptação, verificou-se que a aeronave, sem plano de voo, não apresentava matrícula visível e não mantinha comunicação com os órgãos de controle do tráfego aéreo, sendo classificada como suspeita", disse a FAB em nota.
Leia também: Espetáculo nos céus reúne brasilienses na Base Aérea
O piloto da Defesa Aérea realizou o Reconhecimento a Distância (RAD) e tentou estabelecer contato via rádio e visual. Como não houve resposta, foi emitida a ordem de Mudança de Rota (MRO), mas o piloto interceptado não colaborou.
Diante da situação, foi realizado o Tiro de Aviso (TAV). "Como a aeronave permaneceu irredutível, foi classificada como hostil e passou a ser objeto do Tiro de Detenção (TDE), conforme previsto no Decreto 5.144/04", informou a FAB.
Leia também: Avião de Alckmin não consegue pousar e arremete para Brasília
Após as ações, o piloto suspeito manobrou para um pouso a cerca de 30 quilômetros a oeste da cidade de Tefé (AM), em uma região desabitada. A Polícia Federal foi até o local com um helicóptero da FAB e deteve o suspeito.
O Correio entrou em contato com a FAB para obter mais informações sobre o piloto e a situação da aeronave. A matéria será atualizada em caso de resposta.
Saiba Mais
- Brasil PF desarticula quadrilha com atuação no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
- Brasil Avião de Alckmin não consegue pousar e arremete para Brasília
- Brasil 'Pupilas da Prazeres', o legado de uma das maiores e mais antigas parteiras do Brasil
- Brasil Macaca baleada no Rio de Janeiro morre após complicações
- Brasil Brasil vai receber 10 milhões de turistas estrangeiros em 2025, diz ministro
- Brasil Anvisa proíbe a venda de marcas de whey, chá verde, cúrcuma e creatina