Intérprete de Libras garante parto acessível e emociona mãe surda

Caso que ocorreu em Minas Gerais e ganha destaque no Dia Nacional do Surdo. Em entrevista ao Correio, mãe e intérprete contaram sobre a emoção do momento

Equipe médica se emocionou ao aprender sinais básicos em Libras para parabenizar Amanda e se comunicar diretamente com ela. - (crédito: Cedido ao Correio)
O nascimento de uma criança é sempre carregado de emoção, mas, em Cataguases, Minas Gerais, esse momento ganhou ainda mais significado. No mês de agosto, a surda Amanda Vitória da Silva Felipe, de 26 anos, viveu a chegada do filho Nathan com o apoio essencial da intérprete de Libras Hilmara Miranda Gomes, que a acompanhou durante todo o processo de parto e garantiu que cada detalhe fosse compreendido. A experiência, além de marcar a vida das duas, reforça a importância da acessibilidade e do respeito às diferenças, lembrados neste 26 de setembro, Dia Nacional do Surdo.

A relação entre Amanda e Hilmara nasceu na Igreja Wesleyana, onde a intérprete, que atua desde 2017, começou a apoiar a comunidade surda. “Sempre disse a Amanda que ela poderia me ligar a qualquer hora, que eu estaria disponível para ajudá-la”, contou Hilmara em entrevista ao Correio. Essa promessa se tornou realidade quando a mãe de Amanda telefonou pedindo que ela fosse ao hospital.

Formada em Letras Libras em 2023, Hilmara iniciou a trajetória no idioma após uma experiência de frustração: ainda em 2017, ao tentar se comunicar com um amigo surdo em luto pela morte do pai, não conseguiu compreender o que ele expressava. “Foi um choque. Eu queria estar ali, mas não consegui. Isso me impulsionou a estudar e me aproximar da comunidade surda”, disse. Desde então, tornou-se referência local em acessibilidade, conciliando cursos, prática e muito contato com a comunidade.

Ela conta que na recepção, no preenchimento de documentos, até os instantes mais delicados do trabalho de parto, foi Hilmara quem mediou a comunicação entre Amanda e a equipe médica. “Foram 15 horas de tentativa de parto normal. Eu transmitia cada orientação da médica para ela, e também levava os desejos e sentimentos de Amanda para a equipe. Quando ela já estava sem forças, foi ela mesma quem sinalizou que preferia a cesariana. Eu traduzi para a médica e seguimos juntos para esse momento”, relembrou a interprete.

O nascimento de Nathan foi acompanhado pelo pai, Gustavo, e pela intérprete, que não saiu de perto em nenhum instante. A sensibilidade da equipe também marcou a cena: médicos e enfermeiros pediram para aprender sinais básicos em Libras para se comunicarem diretamente com Amanda. “Eles queriam dizer parabéns, queriam elogiar o bebê. Foi muito bonito ver essa iniciativa. Amanda não apenas foi paciente, mas se sentiu acolhida e respeitada”, disse Hilmara.

Amanda contou ao Correio que a presença da intérprete foi determinante para que o parto fosse uma experiência de dignidade. “Mesmo cansada, senti segurança e pertencimento. Eu não fiquei de fora, participei de tudo. Meu filho nasceu saudável, e esse dia ficará para sempre na minha memória”, contou.

Também destacou que a empatia e cuidados dos profissionais envolvido no trabalho de parto, foi essencial. "A equipe médica, sensível à minha condição, fez questão de sinalizar em Libras comigo. Eu não apenas fui paciente, fui acolhida, respeitada e senti que realmente pertencia àquele espaço", afirmou. 

Hilmara considera o episódio do parto um símbolo do que a acessibilidade pode representar. “Foi um momento único. Amanda teve voz, conseguiu ser compreendida, e toda a equipe participou com empatia. A lei existe, mas muitas vezes não é cumprida. Esse dia mostrou o quanto é possível criar ambientes de respeito quando existe sensibilidade e vontade de incluir”, afirmou.

No Dia Nacional do Surdo, histórias como a de Amanda e Hilmara ganham ainda mais peso. Para a intérprete, o recado é simples, mas profundo: “A acessibilidade acontece quando criamos espaços em que as pessoas participam naturalmente. Primeiro, é preciso ter empatia, abrir o coração, reconhecer que cada pessoa é diferente e estar disposto a aprender. Quando a gente se dispõe a isso, o ambiente inteiro se transforma”.

  • Equipe médica se emocionou ao aprender sinais básicos em Libras para parabenizar Amanda e se comunicar diretamente com ela.
  • O nascimento de Nathan reforçou a importância da acessibilidade e do respeito às diferenças, lembrados no Dia Nacional do Surdo
  • Durante o trabalho de parto, Hilmara traduziu cada orientação médica para Amanda, assegurando que a mãe participasse de todas as decisões
  • Amanda, mãe surda, viveu o nascimento do filho com o apoio da intérprete de Libras, que garantiu comunicação em todas as etapas do parto.
Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 26/09/2025 17:42 / atualizado em 26/09/2025 17:44
