Confeiteira famosa que fez bolos para Xuxa morre aos 84 anos

A confeiteira Rosely Picorelli Gonçalves Bonfante morreu aos 84 anos na quarta-feira (24/9). Nascida em Juiz de Fora (MG), ela já fez diversos bolos para a apresentadora Xuxa Meneghel e a família, inclusive para os aniversários de Sasha Meneghel e também para as comemorações televisionadas do aniversário de Xuxa. A causa da morte de Rosely não foi divulgada pela família.

A confeiteira morou boa parte da vida entre Juíz de Fora e o Rio de Janeiro. Porém, desde a pandemia, ela foi morar com o marido, Ricardo Bonfante, em Porto Velho (RO), para ficar perto dos filhos e netos. Ela deixa marido, 9 netos e um bisneto.



O músico e professor Gustavo Bonfante, neto de Rosely, disse ao Correio que a avó atuava desde a década de 1980 na confeitaria. Em 1992, depois de participar de um curso em Londres, ela desenvolveu a própria receita de “fondant”, também conhecido popularmente como “pasta americana”. A invenção, que foi pensada levando em consideração o clima e contexto brasileiros, logo foi largamente incorporada à confeitaria do país.

A confeiteira Rosely Picorelli Gonçalves Bonfante morreu aos 84 anos na quarta-feira (24/9) (foto: Divulgação)

"A confeitaria para Rosely Bonfante não era apenas uma forma de ter independência financeira: era também uma forma de expressar seu amor e carinho pelas pessoas. Não apenas no visual impecável de seus bolos, mas também no sabor, era inegável a atenção ao detalhe e o artesanato, muitas vezes feito a mão, que Rosely colocava em seu trabalho", destacou Gustavo.

Rosely atuou na parte de comida cenográfica em novelas da TV Globo, como Terra Nostra, O Clone e Páginas da Vida. Ela também participou do aniversário de 50 anos do Estádio Maracanã (RJ), em 2000, além de diversos eventos para a alta sociedade carioca e paulista.



"Ela deixa um legado imenso de amor, dedicação, trabalho e inovação. Além de uma grande artista e uma grande mulher, minha avó foi um ser humano incrível. Ela é uma grande inspiração pra todos que vem depois dela: filhos, netos, bisnetos e afins; além de profissionais da confeitaria pelo Brasil e mundo", frisou Gustavo.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular