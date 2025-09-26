Humorista Cris Pereira é condenado a 18 anos de prisão por estupro de vulnerável

O comediante Cristiano Pereira da Silva, mais conhecido como Cris Pereira, foi condenado a 18 anos, quatro meses e 15 dias de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável.
A condenação ocorreu na última quinta-feira (25/9), pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. De acordo com a denúncia, o estupro teria sido cometido em 2021, contra uma criança de 3 anos de idade.
O julgamento, realizado na 7ª Câmara Criminal do TJRS, corre em segredo de justiça. O humorista ainda pode recorrer à terceira instância.
Em nota publicada nas redes sociais, a defesa de Pereira alega inocência e afirma que a condenação não condiz com provas apresentadas no processo, e que a decisão será recorrida. Confira:
O humorista Cris Pereira é natural de Novo Hamburgo, cidade localizada na Região Metropolitana de Porto Alegre. Durante 30 anos de trajetória, exerceu as funções de radialista, diretor, ator e comediante, além de humorista. Com 4,5 milhões de seguidores nas redes sociais, ficou conhecido, principalmente, pelos personagens Jorge da Borracharia e Gaudêncio, este último do programa de comédia A Praça é Nossa.
