STJ concede liminar e Oruam é solto após dois meses na prisão

O rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, de 25 anos, foi solto nesta sexta-feira (26), após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O cantor estava preso desde julho.

O ministro Joel Ilan Pacionirk, responsável pela liminar, aponta que a fundamentação utilizada para determinar a prisão preventiva de Oruam “revela-se insuficiente, em princípio, para a imposição da segregação antecipada”.

Agora, o cantor responderá em liberdade com medidas alternativas definidas pelo juiz de primeiro grau. Joel Illan destaca que Oruam é réu primário e teria se apresentado espontaneamente para o cumprimento do mandado de prisão.

Relembre o caso

Oruam foi preso após uma operação policial em Juá, zona oeste do Rio, onde o cantor morava. Na ocasião, agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes cumpriam mandados de busca contra um visitante na residência do artista, que é filho de Marcinho VP, um dos principais líderes do Comando Vermelho.

Após resistir a abordagem e jogar pedras na direção dos agentes, Oruam foi acusado de tentativa de homicídio qualificado contra dois policiais. Em vídeos publicados nas redes sociais, o rapper desafiou as autoridades e negou os crimes. “Nós é artista, p*rra. Vai tomar no c*! Ontem eu tava com o Travis Scott! E eu sou filho do Marcinho, seus filhas da p*ta!”, declarou.