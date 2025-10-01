Calendário Bolsa Família para outubro 2025; confira datas

Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de outubro de 2025 começam no dia 20, pela Caixa Econômica Federal. Como de costume, o cronograma segue o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Quem tem NIS de final 1 será o primeiro a receber.
O calendário de depósitos se estende até 31 de outubro, quando será liberado o pagamento para os beneficiários com NIS de final 0. Neste mês, parte das famílias também receberá o auxílio-gás.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Calendário do Bolsa Família em outubro de 2025
-
20/10 – NIS final 1
-
21/10 – NIS final 2
-
22/10 – NIS final 3
-
23/10 – NIS final 4
-
24/10 – NIS final 5
-
27/10 – NIS final 6
-
28/10 – NIS final 7
-
29/10 – NIS final 8
-
30/10 – NIS final 9
-
31/10 – NIS final 0
Pagamentos previstos até o fim de 2025
-
Outubro: de 20 a 31
-
Novembro: de 14 a 28
-
Dezembro: de 10 a 23
Valores do benefício
Atualmente, o Bolsa Família garante o mínimo de R$ 600 por família, com adicionais de acordo com a composição familiar:
-
R$ 150 por criança de até 6 anos;
-
R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos;
-
R$ 50 no Benefício Variável Familiar Nutriz, pago em seis parcelas a mães de bebês de até 6 meses.
Como receber o Bolsa Família
Os beneficiários podem movimentar o dinheiro diretamente pelo aplicativo Caixa Tem, sem a necessidade de ir até uma agência. O app também permite realizar compras por meio do cartão de débito virtual.
- Leia também: Quase 1 milhão de pessoas deixaram o Bolsa Família em julho após sair da pobreza, diz ministro
Além disso, os saques podem ser feitos em caixas eletrônicos, casas lotéricas, correspondentes bancários ou diretamente nas agências da Caixa Econômica Federal.
Quanto recebe cada família
O valor mínimo do Bolsa Família é R$ 600 por família. A partir desse valor-base, são acrescentados valores adicionais conforme a composição da família:
- R$ 150 por criança de até 6 anos (Benefício Primeira Infância)
- R$ 50 para gestantes, nutrizes (mães que amamentam bebês até 6 meses) e filhos de 7 a 18 anos (Benefício Variável Familiar e Nutriz)
Para ter direito ao Bolsa Família, as famílias devem estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e atender a critérios de renda. Em geral, a renda por pessoa da família deve ser de até R$ 218 mensais.
Outro ponto importante: mais de 2,6 milhões de famílias estão enquadradas na chamada Regra de Proteção, que permite manter o benefício por até 12 meses, mesmo que ocorra aumento de renda familiar, por exemplo, devido a emprego formal.
Como acessar o benefício:
-
Os beneficiários podem movimentar o valor pelo aplicativo Caixa Tem, não sendo obrigatório comparecer a uma agência.
-
O aplicativo permite gerar um cartão virtual para compras por débito.
-
Para saques, é possível utilizar caixas eletrônicos, casas lotéricas, correspondentes bancários ou agências da Caixa.
-
No caso do Auxílio Gás, os valores são depositados em conta digital ou bancária; se o beneficiário não tiver conta, pode ser aberta automaticamente uma poupança social digital para recebimento.
Saiba Mais
- Brasil Metanol: cinco mortes são investigadas em SP
- Brasil Frigorífico de bolsonarista troca aviso contra petistas: "Ladrão não é bem-vindo"
- Brasil Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça
- Brasil Óleo na pista fecha o Santos Dumont por 12 horas
- Brasil Aeroporto Santos Dumont tem pista liberada após vazamento de óleo
- Brasil Como identificar bebidas adulteradas: dicas para evitar riscos à saúde