Calendário Bolsa Família para outubro 2025; confira datas

Para ter direito ao Bolsa Família, as famílias devem estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e atender a critérios de renda - (crédito: Foto: Lyon Santos/Agência Brasil)

Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de outubro de 2025 começam no dia 20, pela Caixa Econômica Federal. Como de costume, o cronograma segue o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Quem tem NIS de final 1 será o primeiro a receber.

O calendário de depósitos se estende até 31 de outubro, quando será liberado o pagamento para os beneficiários com NIS de final 0. Neste mês, parte das famílias também receberá o auxílio-gás.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Calendário do Bolsa Família em outubro de 2025

20/10 – NIS final 1

21/10 – NIS final 2

22/10 – NIS final 3

23/10 – NIS final 4

24/10 – NIS final 5

27/10 – NIS final 6

28/10 – NIS final 7

29/10 – NIS final 8

30/10 – NIS final 9

31/10 – NIS final 0

Pagamentos previstos até o fim de 2025

Outubro : de 20 a 31

Novembro : de 14 a 28

Dezembro: de 10 a 23

Valores do benefício

Leia também: Famílias no DF receberão o Bolsa Família a partir desta sexta (18/7)

Atualmente, o Bolsa Família garante o mínimo de R$ 600 por família, com adicionais de acordo com a composição familiar:

R$ 150 por criança de até 6 anos;

R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos;

R$ 50 no Benefício Variável Familiar Nutriz, pago em seis parcelas a mães de bebês de até 6 meses.

Como receber o Bolsa Família

Os beneficiários podem movimentar o dinheiro diretamente pelo aplicativo Caixa Tem, sem a necessidade de ir até uma agência. O app também permite realizar compras por meio do cartão de débito virtual.

Leia também: Quase 1 milhão de pessoas deixaram o Bolsa Família em julho após sair da pobreza, diz ministro

Além disso, os saques podem ser feitos em caixas eletrônicos, casas lotéricas, correspondentes bancários ou diretamente nas agências da Caixa Econômica Federal.

Quanto recebe cada família

O valor mínimo do Bolsa Família é R$ 600 por família. A partir desse valor-base, são acrescentados valores adicionais conforme a composição da família:

R$ 150 por criança de até 6 anos (Benefício Primeira Infância)

R$ 50 para gestantes, nutrizes (mães que amamentam bebês até 6 meses) e filhos de 7 a 18 anos (Benefício Variável Familiar e Nutriz)

Para ter direito ao Bolsa Família, as famílias devem estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e atender a critérios de renda. Em geral, a renda por pessoa da família deve ser de até R$ 218 mensais.

Leia também: Bolsa Família ajuda e Brasil se aproxima de deixar Mapa da Fome

Outro ponto importante: mais de 2,6 milhões de famílias estão enquadradas na chamada Regra de Proteção, que permite manter o benefício por até 12 meses, mesmo que ocorra aumento de renda familiar, por exemplo, devido a emprego formal.

Como acessar o benefício:

Os beneficiários podem movimentar o valor pelo aplicativo Caixa Tem, não sendo obrigatório comparecer a uma agência.

O aplicativo permite gerar um cartão virtual para compras por débito.

Para saques, é possível utilizar caixas eletrônicos, casas lotéricas, correspondentes bancários ou agências da Caixa.

No caso do Auxílio Gás, os valores são depositados em conta digital ou bancária; se o beneficiário não tiver conta, pode ser aberta automaticamente uma poupança social digital para recebimento.