Deputado denuncia tentativa de extorsão por falso jornalista da Globo

O suspeito entrou em contato com o deputado estadual Alexandre Knoploch afirmando ser um jornalista da emissora - (crédito: THIAGO LONTRA/ALERJ)

Um homem foi preso nessa terça-feira (30/9) após tentar extorquir o deputado estadual Alexandre Knoploch (PL-RJ), na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). O suspeito se passou por um jornalista do Fantástico, programa da Rede Globo.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o deputado aparece dando voz de prisão ao homem. O parlamentar afirma que o suspeito o teria contatado se apresentando como jornalista.

No gabinete na Alerj, Júlio informou que havia uma reportagem em que Knoploch aparece associado a um suposto esquema criminoso. O suspeito foi filmado pedindo uma quantia em dinheiro ao parlamentar para não divulgar o material.

“Deixei ele vir no meu gabinete e falar o que queria”, afirma Knoploch. “A partir desse momento em que ele me pediu R$ 10 mil, eu dei voz de prisão. Não vou aceitar extorsão. Não vou aceitar que nenhum bandido entre em meu gabinete e acha que sou da laia dele”.

O suspeito foi encaminhado até a 5ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de extorsão. O deputado estadual afirma que tem informações de que Júlio já teria tentado extorquir outros parlamentares.

O Correio tenta contato com a Secretaria de Segurança Pública do estado para buscar mais detalhes do caso. No momento em que ocorrer alguma manifestação, o texto será atualizado.

O que diz a emissora

A reportagem também tenta contato com a Globo para abrir espaço de manifestação sobre o caso, mas ainda não recebeu resposta. Em comunicado ao UOL, a emissora afirma que acionou a Polícia Civil com uma notícia-crime assim que soube do caso. Júlio César, assistente de maquinaria de outra área da empresa, estaria afastado das funções desde 2023 por licença médica.

A Globo informa que o suspeito não tinha qualquer ligação com o Fantástico ou com o jornalismo em geral. Diante da gravidade dos fatos, ele foi demitido.