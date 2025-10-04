InícioBrasil
Bebidas Adulteradas

Alckmin afirma que governo tem "duas medidas" no enfrentamento ao metanol

Vice-presidente também destacou a ação do governo na aquisição de 4,3 mil ampolas de etanol farmacêutico e 2,5 mil ampolas de fomepizol do Japão, medicamento também usado no tratamento.

Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin, concede entrevista coletiva após visita em concessionária - (crédito: Júlio César Silva/MDIC)
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, afirmou neste sábado (4/10) que o governo federal tem adotado duas frentes de ações para combater as bebidas contaminadas por metanol.

"Duas medidas estão sendo tomadas pelo governo federal, ambas importantes. A investigação, porque isso é crime, levou à morte de pessoas, para apurar e responsabilizar, e a outra é o tratamento", disse durante visita a uma concessionária em Brasília junto ao ministro dos transportes, Renan Filho.

O vice-presidente também destacou a ação do Ministério da Saúde que adquiriu 4,3 mil ampolas de etanol farmacêutico e a compra de 2,5 mil ampolas de fomepizol do Japão, medicamento também usado no tratamento.

"O Ministério da Saúde está disponibilizando o chamado etanol farmacêutico, que é o antídoto, para poder atender as pessoas. Então, é investigar algo que pôs em risco e levou a óbito pessoas e de outro lado tratar e alertar para os sintomas de náusea e vômito. A parte médica também está bastante atenta", garantiu o ministro. 

Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 28 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Eduarda Esposito
postado em 04/10/2025 16:13 / atualizado em 04/10/2025 16:17
