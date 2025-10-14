SUS recebe doação de antídoto para reforçar combate a intoxicações por metanol

Doação da empresa brasileira Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos garantirá estoques em todo o país. Distribuição começou hoje (14/10) - (crédito: MS/Divulgação)

Diante da crise da intoxicação de metanol após consumo de bebidas alcoólicas adulteradas, o Ministério da Saúde recebeu 11.556 mil unidades de etanol farmacêutico para tratamento de pacientes intoxicados. Agora, todos os 26 estados e o Distrito Federal passam a contar com estoques do antídoto — doado pela empresa brasileira Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos.

A produção foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que também fiscalizou a qualidade do produto antes da liberação para uso pela população.

A distribuição de 10 mil doses começou nesta terça-feira (14/10) para todo o país. As demais unidades desse lote ficarão no estoque estratégico da Saúde e, segundo a pasta, serão encaminhadas aos estados conforme a necessidade apresentada.

As unidades de etanol farmacêutico doadas se somam às 4,3 mil entregues pelos hospitais universitários federais, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que já estão disponíveis nas unidades de referência das unidades da Federação.

O etanol farmacêutico pode ser utilizado já na suspeita de intoxicação, e o profissional de saúde não precisa aguardar a confirmação laboratorial. A administração ocorre exclusivamente sob prescrição e monitoramento médico, em ambiente de saúde. A população não deve adquiri-lo por conta própria.

