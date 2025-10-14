InícioBrasil
Metanol

SUS recebe doação de antídoto para reforçar combate a intoxicações por metanol

Empresa brasileira doou ao Ministério da Saúde 11,5 mil frascos de etanol farmacêutico. Agora, todos os 26 estados e o DF passam a contar com estoques do medicamento

Doação da empresa brasileira Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos garantirá estoques em todo o país. Distribuição começou hoje (14/10) - (crédito: MS/Divulgação)
Doação da empresa brasileira Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos garantirá estoques em todo o país. Distribuição começou hoje (14/10) - (crédito: MS/Divulgação)

Diante da crise da intoxicação de metanol após consumo de bebidas alcoólicas adulteradas, o Ministério da Saúde recebeu 11.556 mil unidades de etanol farmacêutico para tratamento de pacientes intoxicados. Agora, todos os 26 estados e o Distrito Federal passam a contar com estoques do antídoto — doado pela empresa brasileira Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos. 

A produção foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que também fiscalizou a qualidade do produto antes da liberação para uso pela população.  

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A distribuição de 10 mil doses começou nesta terça-feira (14/10) para todo o país. As demais unidades desse lote ficarão no estoque estratégico da Saúde e, segundo a pasta, serão encaminhadas aos estados conforme a necessidade apresentada. 

As unidades de etanol farmacêutico doadas se somam às 4,3 mil entregues pelos hospitais universitários federais, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que já estão disponíveis nas unidades de referência das unidades da Federação. 

O etanol farmacêutico pode ser utilizado já na suspeita de intoxicação, e o profissional de saúde não precisa aguardar a confirmação laboratorial. A administração ocorre exclusivamente sob prescrição e monitoramento médico, em ambiente de saúde. A população não deve adquiri-lo por conta própria.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
CY
CY

Caetano Yamamoto

Estagiário da editoria de Política, Economia e Brasil. Estudante de jornalismo do Ceub. Gosto também de Esportes. Pretendo participar de grandes coberturas, como uma Olimpíada.

Por Caetano Yamamoto
postado em 14/10/2025 18:44 / atualizado em 14/10/2025 18:46
SIGA
x