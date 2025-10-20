Clima e verdade: urgências globais

O sociólogo francês Christian Laval, professor emérito da Universidade Paris Nanterre e um dos mais influentes pensadores contemporâneos sobre o neoliberalismo, avalia que há duas grandes urgências globais na atualidade: o clima e a verdade. "Precisamos defender ambos ao mesmo tempo. A verdade sobre o clima e o clima da verdade", observa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O pesquisador esteve em Brasília para participar do seminário Educação Insurgente, promovido pela Escola da Árvore, e também ministrou a palestra "Neoliberalismo, neofacismo e democracia", promovida pela Faculdade de Comunicação e pelo Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília (UnB). Em entrevista exclusiva ao Correio, ele falou sobre sua trajetória, as parcerias intelectuais com o filósofo Pierre Dardot, o conceito do "comum" e a virada recente para a literatura.

Leia também: Racismo ambiental: crise climática aprofunda desigualdades

Autor de obras de grande repercussão no Brasil, como A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal (Boitempo, 2016) e Comum: ensaio sobre a revolução no século XXI (Boitempo, 2017), Laval é reconhecido por suas análises sobre a racionalidade neoliberal e suas implicações na educação, nas relações de trabalho e nas subjetividades humanas. "O neoliberalismo não é apenas uma política econômica. Ele molda a maneira como pensamos, sentimos e vivemos. É uma prisão mental que nos faz acreditar que não há alternativas possíveis", explicou.

Seu percurso intelectual começou na filosofia. "Nos anos 1980, trabalhei sobre o utilitarismo, especialmente Jeremy Bentham, e me tornei uma espécie de especialista nesse autor", conta Laval. A partir dessa pesquisa sobre a modernidade e as origens ideológicas do capitalismo, aprofundou sua crítica à racionalidade neoliberal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A virada para a crítica social mais ampla ocorreu ao reencontrar o filósofo Pierre Dardot, amigo de juventude. Juntos, desenvolveram um pensamento voltado a compreender e resistir à lógica neoliberal, resultando em obras de impacto, como A nova razão do mundo. Posteriormente, passaram a investigar alternativas que propõem o "comum" como princípio político e institucional capaz de superar a divisão entre Estado e mercado.

"O comum não é uma utopia abstrata. Ele nasce de práticas concretas de cooperação, comunicação e autogoverno. São experiências que existem em muitos campos, na educação, na vida urbana, na cultura digital, e que buscam formas democráticas de organização para o bem de todos."

Em Brasília, Laval alertou para o caráter autoritário do neoliberalismo e defendeu a articulação de lutas ecológicas, feministas, sociais e antirracistas. "Essas lutas precisam se transversalizar. Não há mais separação entre elas. Todas se unem em torno de uma mesma aspiração à igualdade."

*Entrevista traduzida com colaboração de Thiago Quiroga (FAC/UnB) e David Hamou (Ipol/Casa Comum)

Saiba Mais Brasil Explosão destrói oito casas, deixa dois mortos e nove feridos em PE

Explosão destrói oito casas, deixa dois mortos e nove feridos em PE Brasil BR-381: supermaconha endereçada a MG é apreendida em porta-malas de carro

BR-381: supermaconha endereçada a MG é apreendida em porta-malas de carro Brasil Laura Bolsonaro faz 15 anos e Michelle desabafa: "Não celebramos como queríamos"

Laura Bolsonaro faz 15 anos e Michelle desabafa: "Não celebramos como queríamos" Brasil STF barra atuação de enfermeiros em processos de aborto

STF barra atuação de enfermeiros em processos de aborto Brasil Assassinato de mulher trans em Goiás mobiliza protestos por justiça

Assassinato de mulher trans em Goiás mobiliza protestos por justiça Brasil Mega-Sena, Quina, Lotofácil e mais: veja os resultados deste sábado



