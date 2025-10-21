Saiba quando começa o verão, estação de calor e chuvas

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o verão começa em 21 de dezembro, às 12h03. A estação é um período caracterizado pela elevação da temperatura em todo país em função da posição relativa da Terra em relação ao Sol mais ao sul, o que torna os dias mais longos que as noites e com mudanças rápidas nas condições de tempo, favorecendo a ocorrência de chuvas intensas, queda de granizo, vento com intensidade variando de moderada à forte e descargas elétricas.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Atualmente, o hemisfério sul está na primavera. Essa estação começou em 22 de setembro e é um período de transição entre as estações seca e chuvosa no setor central do Brasil. Também é possível notar durante a primavera, o processo de convergência de umidade vinda da Amazônia, que contribui para a definição da qualidade do período chuvoso sobre as regiões centro-oeste e sudeste e em parte do centro-sul da Região Norte.

Segundo a astrônoma do Observatório Nacional, Josina Nascimento, as estações do ano ocorrem devido à inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao plano de órbita e devido à translação da Terra em torno do Sol.

“Uma das formas de estudarmos o movimento dos astros é utilizar o sistema geocêntrico, ou seja, do ponto de vista da Terra. Assim, definimos a esfera celeste onde o equador celeste é a continuação do equador terrestre. Em seu movimento anual, chamado de eclíptica, o Sol cruza o equador celeste duas vezes no ano. Estes pontos exatos são chamados de equinócios. Já quando o sol está em seu ponto mais distante do equador celeste, o que também ocorre duas vezes no ano, ocorrem os solstícios", cita Josina.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular