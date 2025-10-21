Professor é assassinado em possível emboscada no Triângulo Mineiro

Professor é assassinado em possível emboscada em Uberlândia - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Um professor da rede estadual de ensino foi morto a tiros na noite dessa segunda-feira (20/10) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta promoveram uma emboscada para a vítima.

O homicídio foi registrado no cruzamento das ruas Ingá e Mangaba, no Bairro Morumbi, zona leste da cidade. A vítima foi identificada como Mailson Queiroz de Souza, de 48 anos, que também era corretor de imóveis.

Ele estava em seu carro quando os assassinos se aproximaram e atiraram diversas vezes. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas o homem morreu no local. A perícia recolheu dois estojos e dois projéteis de munição ainda não identificada.

De acordo com a polícia, o professor havia ido ao bairro para buscar a irmã e não tinha antecedentes criminais. A motivação do crime é desconhecida.

