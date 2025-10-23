Motociclista colide com carro e fica ferido em Sobradinho

Um motociclista ficou ferido após uma colisão com um carro, na Rota do Cavalo, nas proximidades do Nova Colina, em Sobradinho. De acordo com o CBMDF, o acidente envolveu um automóvel Peugeot 2008 preto e uma motocicleta Honda NXR 150, também preta. O condutor do carro não precisou de atendimento médico, enquanto o motociclista apresentava possível fratura em um dos tornozelos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado nesta quarta-feira (22/10), às 18h27, e encaminhou duas viaturas no atendimento à ocorrência. A vítima foi atendida no local e transportada consciente e orientada para o hospital da região.

Durante o resgate, a via precisou ser parcialmente interditada para garantir a segurança dos socorristas e dos demais motoristas. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pela preservação da cena. As causas do acidente ainda não foram informadas.