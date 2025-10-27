Homem mata a companheira e tira a própria vida em Belo Horizonte

Mortes podem ter acontecido ainda no sábado, segundo testemunha - (crédito: PMMG)

“Eles eram viciados em cocaína e tinham uma vida conturbada, com brigas constantes”, disse a irmã da vítima. “Ele tinha enviado, no sábado, uma mensagem para os pais pedindo desculpa”, diz um cunhado do homem.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Estes são ingredientes de um crime ocorrido num barracão do Beco São Vicente, Vila Nossa Senhora da Conceição, no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, onde foi encontrado o corpo de uma mulher, Arlete Rodrigues de Jesus, vítima de feminicídio, e de um homem, que tirou a própria vida em seguida. Os corpos foram encontrados no fim da tarde desse domingo (26/10).

O crime foi descoberto pelo cunhado do homem, que contou à polícia que tinha emprestado o imóvel ao cunhado há 20 dias.

Ele falou, também, que tinha estado na casa por volta de 23h de sábado. Bateu na porta, mas ninguém atendeu. Retornou no domingo, às 15h, e tornou a chamar pelo cunhado. Como não obteve resposta, resolveu quebrar o cadeado do portão e entrou na casa.

No primeiro andar encontrou o corpo do cunhado, enforcado na sala de estar. Subiu para o segundo andar e encontrou o corpo de Arlete sobre a cama, com escoriações no rosto e nos braços e chamou a Polícia Militar.

O caso foi encaminhado para a 3ª Delegacia de Polícia Civil, sendo que o cunhado do homem e a irmã da vítima já foram arrolados como testemunhas do caso.

Ajuda

CVV (Centro de Valorização da Vida)

A recomendação dos psiquiatras é que a pessoa que pensa em suicídio busque um serviço médico disponível. O Centro de Valorização da Vida (CVV) dá apoio emocional e preventivo ao suicídio. Voluntários atendem ligações gratuitas 24h por dia no número 188, por chat, via e-mail ou diretamente em um posto de atendimento físico.