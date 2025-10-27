Boi entra em supermercado e persegue açougueiro; veja

Clientes e funcionários de um supermercado no centro de Ibiá (MG), no Alto Paranaíba, viveram momentos de tensão na tarde da quinta-feira (23/10), quando um boi invadiu o estabelecimento e percorreu os corredores indo direto ao açougue.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Vídeos feitos por testemunhas mostram o animal correndo entre as gôndolas, pulando sobre ilhas de produtos congelados e perseguindo um açougueiro. Apesar do tumulto, o boi não causou danos às mercadorias nem ferimentos a pessoas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Funcionários conseguiram retirar o animal

De acordo com relatos dos trabalhadores, o animal passou por várias áreas da loja antes de ser conduzido para fora por alguns colaboradores. Ninguém ficou ferido durante a ocorrência e o supermercado não registrou prejuízos materiais.

A suspeita é de que o boi tenha escapado de um terreno baldio ou de um caminhão que passava próximo ao local. Até o fim da tarde, o paradeiro do animal ainda não havia sido identificado.

Internautas brincaram que o animal estava ansioso, já que foi direto para a parte do açougue do supermercado. Outros disseram que se tratava de um 'acerto de contas' com o açougueiro.