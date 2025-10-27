Vascaíno revela se vai cortar cabelo após quatro vitórias seguidas

Após 219 dias sem cortar o cabelo, o torcedor vascaíno Eduardo da Silva, conhecido nas redes sociais como "Vascabelo", vai enfim cumprir a promessa de aparar as madeixas. - (crédito: Reprodução/Instagram/@vascabelo)

Após 219 dias sem cortar o cabelo, o torcedor vascaíno Eduardo da Silva, conhecido nas redes sociais como “Vascabelo”, vai, enfim, cumprir a promessa de aparar as madeixas. O compromisso simbólico chega ao fim depois de o Vasco conquistar quatro vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro neste domingo (26), quando o time venceu o Bragantino por 3 a 0.

Antes disso, o Vasco já havia derrotado o Vitória (4x3), o Fortaleza (2x0) e o Fluminense (2x0). Com essa sequência, o clube alcançou a oitava posição na tabela.

Pelos stories do Instagram, Eduardo comemorou a sequência positiva e garantiu que vai cumprir o combinado. Ele até abriu uma enquete para que seus mais de 20 mil seguidores escolham qual será o novo corte de cabelo.

Durante os meses de espera, o “Sansão da Colina”, como também foi apelidado, compartilhou diariamente o crescimento do cabelo e a expectativa por uma série vitoriosa do Vasco.

A ideia surgiu no fim de março e foi inspirada em uma história semelhante do britânico Frank Ilett, torcedor do Manchester United, que também decidiu não cortar o cabelo até o time vencer cinco partidas consecutivas.

