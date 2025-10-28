Policial morre e outros seis são baleados em ação contra Comando Vermelho

Ao todo, 55 pessoas foram presas - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Um policial civil foi morto e outros seis agentes — quatros civis e dois militares — foram baleados durante confrontos com criminosos no cumprimento de mandados de prisão na Operação Contenção, deflagrada nesta terça-feira (28/10) no Rio de Janeiro.

Além disso, outros quatro suspeitos morreram e três pessoas inocentes, entre elas um homem em situação de rua e uma cabeleireira, acabaram baleadas.

A ação policial ocorre nos complexos do Alemão e da Penha, e visa capturar lideranças criminosas do Rio e de outros estados e combater a expansão territorial do Comando Vermelho. Os dois complexos abrigam 26 comunidades. Ao todo, 55 pessoas foram presas.

Participam da Operação Contenção policiais militares do Comando de Operações Especiais e das unidades operacionais da PM da capital e região metropolitana. A Polícia Civil mobilizou agentes de todas as delegacias especializadas. Criminosos usaram drones para atacar policiais no Complexo da Penha.

Além de aparato tecnológico, como drones, a Operação Contenção conta com dois helicópteros, 32 blindados terrestres e 12 veículos de demolição do Núcleo de Apoio às Operações Especiais da PM, além de ambulâncias do Grupamento de Salvamento e Resgate.



