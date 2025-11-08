Adolescente morta em tornado mandou áudio para o pai minutos antes da tragédia

Júlia Kwapis estava na casa de uma amiga e a família ficou sem notícias da jovem durante toda a noite de sexta até por volta das 6h20 deste sábado (9), quando foi informada de que ela estava internada no hospital da cidade vizinha. - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Uma adolescente de 14 anos está entre as vítimas do tornado que atingiu o estado do Paraná na sexta-feira (7/11). Julia Kwapis estava na casa de uma amiga em Rio Bonito do Iguaçu, município onde o fenômeno provocou maior impacto, quando foi arrastada pelas intensas rajadas de vento. Ela enviou mensagem de voz para o pai minutos antes da tragédia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Júlia foi transportada ao Hospital São José, em Laranjeiras do Sul, com ferimentos graves, mas até o momento não há confirmação de quem realizou o resgate.

A mãe de Júlia, Mari Kwapis, revelou que a família ficou sem notícias da jovem durante toda a noite de sexta até por volta das 6h20 deste sábado (9), quando foi informada de que ela estava internada no hospital da cidade vizinha.

O pai, Roberto Kwapis, contou que Júlia iria receber a crisma, sacramento da Igreja Católica, neste sábado. A família estava combinando um possível churrasco para comemorar e, por mensagem, a jovem demonstrou expectativa em realizar o evento em casa.

"Infelizmente, a última mensagem que eu troquei com ela foi essa mensagem, em torno de 16h45. Eu estava vindo do trabalho para casa", lembrou Roberto, em entrevista à RPC.

No último áudio enviado ao pai, Julia mostrava expectativa pelo dia especial. "A madrinha perguntou se a gente vai querer fazer churrasco amanhã ou algo do tipo", disse a menina na mensagem.

O fenômeno foi classificado como tornado de categoria EF3, com ventos estimados entre 180km/h e mais de 250km/h, causando ampla destruição: em Rio Bonito do Iguaçu, de 80% a 90% das residências foram danificadas ou destruídas.

Até agora, o número de mortos confirmados é seis, incluindo Julia, e centenas de pessoas ficaram feridas. O governo federal decretou estado de calamidade pública e as autoridades locais e estaduais já mobilizaram equipes de emergência, com envio de água, mantimentos, telhas e lonas para abrigo emergencial das famílias afetadas.