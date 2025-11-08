Ciclone extratropical provoca ventos fortes e chuva no Rio

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para o litoral do Rio: ondas que podem alcançar até 3,5 metros - (crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O Rio de Janeiro amanheceu neste sábado (8/11) em alerta por causa da passagem de um ciclone extratropical que trouxe chuva e ventos intensos para a capital fluminense. Segundo o Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), o município entrou em estágio 2 às 6h55 — o segundo nível em uma escala de cinco, que indica risco de ocorrências de alto impacto.

As rajadas de vento chegaram a 90km/h em alguns pontos, provocando a queda de árvores em diferentes regiões da cidade. A Prefeitura já havia registrado 33 ocorrências até o início da tarde, em bairros como Barra da Tijuca, Alto da Boa Vista, Maracanã, Laranjeiras, Botafogo, Leblon, Vila Isabel e Ilha do Governador.

Nas redes sociais, o governador Cláudio Castro informou que o governo estadual está mobilizado para monitorar os efeitos da tempestade. “Nossas equipes de bombeiros e da Defesa Civil já atenderam 74 ocorrências, a maioria por quedas de árvores. Felizmente, não há registros de vítimas”, afirmou.

Além da ventania, a Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para o litoral da cidade. O aviso vale das 12h do sábado até as 21h deste domingo (9/11), com ondas que podem alcançar até 3,5 metros.

Por segurança, a Avenida Niemeyer e a Ciclovia Tim Maia foram interditadas após os ventos ultrapassarem 74km/h na estação do Vidigal — acima do limite que aciona o protocolo de fechamento. Como alternativa, o trânsito entre São Conrado e a Gávea deve ser feito pelos túneis Zuzu Angel e Acústico Rafael Mascarenhas.

A previsão do Sistema Alerta Rio indica que o tempo continuará instável ao longo do fim de semana. A noite deste sábado deve ter céu nublado a encoberto e chuva fraca a moderada isolada. Os ventos devem variar entre 18 e 76km/h.

De acordo com a Climatempo, o fenômeno, formado no Sul do país, tende a perder força gradualmente conforme avança pelo litoral fluminense. No domingo, os ventos devem diminuir para cerca de 60km/h, e as temperaturas ficarão entre 19°C e 25°C.



Mesmo com a expectativa de melhora, autoridades pedem que a população mantenha a atenção e acione o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199) em caso de emergência.

