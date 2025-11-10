"Estou sem um dedo, mas bem", diz influenciador após ser mordido pelo próprio cachorro

No último sábado (8/11), o influenciador Matheus Vandré viralizou nas redes sociais ao publicar um vídeo relatando que havia passado por uma cirurgia e o motivo surpreendeu: o seu cachorro teria comido o dedo de seu pé enquanto ele dormia.

"Eu estou no hospital hoje, porque eu acordei sem um dedo do pé", relata, em tom bem humorado.

Matheus é natural de Macaé, Rio de Janeiro, e, aos 24 anos, sofreu um acidente de carro que o deixou paraplégico. Por esse motivo, o tutor de Bradock, um American Bully, não sentiu os movimentos do cão, pois não tem sensibilidade da cintura para baixo.

"Eu acordei, vim direto para o hospital, fiz todos os exames, Raio-X, marcaram a cirurgia, operei. Ocorreu tudo bem, estou sem dedo, mas estou bem", finaliza.

No Instagram, o influenciador soma mais de 100 mil seguidores, e os vídeos com os relatos do ocorrido somam mais de 2 milhões de visualizações. Após toda a repercussão, Vandré defendeu o cachorro, afirmando que o pet é muito dócil e que não pretende se desfazer do animal: "Foi apenas um acidente".



