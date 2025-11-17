Tremembé: Sandrão detalha romance polêmico com Suzane von Richthofen

Sandra Regina Ruiz Gomes, mais conhecida como Sandrão, voltou a ser assunto após conceder uma entrevista ao programa "Domingo Espetacular", da Record, no último domingo (16). No entanto, o que mais chamou atenção foi o relato de seu relacionamento com Suzane von Richthofen, com quem viveu um romance dentro da penitenciária de Tremembé.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A repercussão ganhou força com a estreia da série "Tremembé", que aborda a rotina e as conexões de detentos notórios do sistema prisional brasileiro. Sandrão destacou que o início do envolvimento com Suzane foi marcado por uma atração mútua e natural, que começou a partir de partidas de xadrez.

Segundo ela, o encantamento pela aparência de Suzane foi o primeiro gatilho da aproximação. "A beleza. A gente sempre jogava xadrez juntas por regalia, por bom comportamento. A gente podia escutar música, e nisso a gente foi se aproximando", contou.

Apesar da intensidade do relacionamento, Sandrão afirmou que Suzane preferia manter a discrição e só aceitou tornar público o que sentiam em 2014, ainda dentro do presídio. Questionada sobre os sentimentos, Sandra não hesitou:

"Sim [me apaixonei]. E acredito que ela também, uma máscara não dura 24h por dia, então acredito que sim. Foi intenso", declarou. A fala foi uma resposta direta às especulações sobre a autenticidade da relação entre as duas.

Entretanto, ao contrário do que é retratado na série "Tremembé", Sandrão negou que tenha havido manipulação por parte de Suzane durante o tempo em que estiveram juntas.

"Se em algum momento teve alguma manipulação como dizem, eu não vejo. Mas se foi, tranquilo, mas o tempo que eu tive com ela eu fui feliz", garantiu. A ex-detenta ainda lembrou que as duas fizeram planos para uma vida em liberdade após o cumprimento da pena.

"Planejamos que quando saísse, eu ia trazer ela para Mogi das Cruzes, a gente ia começar do zero e eu ia montar uma oficina para ela. Eu consertava máquina então ia conseguir emprego em algum outro lugar", contou Sandrão, relembrando com clareza os desejos compartilhados com Suzane.

É válido lembrar que antes de se envolver com Suzane, Sandra teve um breve relacionamento com Elize Matsunaga, condenada por assassinar e esquartejar o marido. O crime também é retratado na série.

Motivo da prisão

Sua trajetória no sistema prisional começou após ser condenada, em 2003, a 27 anos de prisão pelo sequestro e assassinato de um adolescente de 14 anos, crime cometido com outros três cúmplices.

Embora a vítima tivesse familiares que pagaram o resgate, o garoto foi encontrado morto com um tiro na cabeça. Sandra foi transferida posteriormente para a penitenciária de Tremembé após se envolver em um incidente com um agente penitenciário.

No entanto, foi apenas anos depois, ao trabalhar na fábrica de roupas do presídio, que iniciou a relação com Suzane von Richthofen, uma história que, mesmo encerrada, ainda desperta curiosidade e controvérsias entre o público.