Após incêndio, ONU passa gestão da Zona Azul para o governo

A Convenção das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC) comunicou, nesta quinta-feira (20/11), que a gestão da Zona Azul da Conferência das Partes (COP) passa a ser do governo brasileiro. A área, gerida pelo braço da ONU para mudanças climáticas, foi atingida por um incêndio no início da tarde.
Em comunicado obtido pelo O Globo, a organização afirma que as instalações não são mais consideradas território da ONU. "Informamos que as instalações agora estão sob a autoridade do país anfitrião e não são mais consideradas uma Zona Azul", diz o texto.
Após o incidente, a área foi evacuada pelo Corpo de Bombeiros do Pará, que controlou as chamas. Segundo a UNFCCC, a repartição paraense vai fazer "verificações de segurança completas". A previsão é que o local permaneça interditado até 20h. Não houve feridos.
O governado Helder Barbalho (MDB-PA) se pronunciou sobre o incidente em entrevista à GloboNews. Segundo ele, as autoridades trabalham com duas hipóteses para o incêndio: falha em um gerador de energia ou um curto-circuito de um stand.
A ONU havia alertado o país sobre problemas na infraestrutura em carta enviada em 12 de novembro. Na ocasião, o presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, afirmou que os problemas de segurança haviam sido solucionados e que falhas na estrutura estavam sendo corrigidas.
