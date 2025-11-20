InícioBrasil
COP30

Após incêndio, ONU passa gestão da Zona Azul para o governo

Comunicado diz que instalações afetadas "não são mais consideradas uma Zona Azul"

quipes de emergência combatendo um incêndio que deflagrou em um pavilhão dentro do local de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP30 em Belém, estado do Pará, Brasil, em 20 de novembro de 2025 - (crédito: AFP)
quipes de emergência combatendo um incêndio que deflagrou em um pavilhão dentro do local de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP30 em Belém, estado do Pará, Brasil, em 20 de novembro de 2025 - (crédito: AFP)

A Convenção das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC) comunicou, nesta quinta-feira (20/11), que a gestão da Zona Azul da Conferência das Partes (COP) passa a ser do governo brasileiro. A área, gerida pelo braço da ONU para mudanças climáticas, foi atingida por um incêndio no início da tarde

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Em comunicado obtido pelo O Globo, a organização afirma que as instalações não são mais consideradas território da ONU. "Informamos que as instalações agora estão sob a autoridade do país anfitrião e não são mais consideradas uma Zona Azul", diz o texto. 

Após o incidente, a área foi evacuada pelo Corpo de Bombeiros do Pará, que controlou as chamas. Segundo a UNFCCC, a repartição paraense vai fazer "verificações de segurança completas". A previsão é que o local permaneça interditado até 20h. Não houve feridos. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O governado Helder Barbalho (MDB-PA) se pronunciou sobre o incidente em entrevista à GloboNews. Segundo ele, as autoridades trabalham com duas hipóteses para o incêndio: falha em um gerador de energia ou um curto-circuito de um stand.

A ONU havia alertado o país sobre problemas na infraestrutura em carta enviada em 12 de novembro. Na ocasião, o presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, afirmou que os problemas de segurança haviam sido solucionados e que falhas na estrutura estavam sendo corrigidas. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 20/11/2025 17:34
SIGA
x