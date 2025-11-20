Fogo na COP30: observador relata momentos de pânico e "ambiente insalubre"

quipes de emergência combatendo um incêndio que deflagrou em um pavilhão dentro do local de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP30 em Belém, estado do Pará, Brasil, em 20 de novembro de 2025 - (crédito: AFP)

Um incêndio no pavilhão da Blue Zone da COP30 provocou correria, evacuação imediata e assustou delegações e observadores no início da tarde desta quinta-feira (20/11). A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima confirmou que o fogo foi controlado e que as atividades no local só serão retomadas após as 20h. “O incêndio foi controlado e os danos foram limitados. Informamos que o local não reabrirá antes das 20h”, afirmou o comunicado enviado aos participantes.

John Wurdig, gerente de Transição Energética do Instituto Internacional Arayara e observador credenciado da COP30, estava na área quando o tumulto começou e descreveu a sensação generalizada de pânico. Ao Correio, ele contou que a correria começou antes mesmo que a natureza do incidente fosse compreendida. “Eu só vi uma correria, o pessoal correndo muito. Alguns diziam que era tiro, porque dava uns estralos”, relatou. Wurdig afirmou que, por instantes, temeu que se tratasse de um ataque. “Me passou pela cabeça que poderia ter sido um ato terrorista.”

O observador afirma que a evacuação inicial foi marcada por tensão e pouca comunicação. “Os seguranças da ONU foram bem ríspidos. A gente não conseguia entender o que era, eles não diziam ‘fire’, por exemplo”, disse.

Wurdig estava acompanhado de um grupo de cinco colegas também credenciados na Blue Zone e relata que o primeiro impulso foi garantir que todos estavam bem. Em seguida, deixaram o pavilhão por uma saída de emergência. Ao chegarem ao lado externo, o fogo já era visível. “Eu cheguei a ver as chamas e a fumaça. O cheiro de plástico queimando era muito forte”, lembrou.

Ele conta que muitas pessoas permaneceram por alguns minutos sem entender o que estava acontecendo. Apenas quando a fumaça se intensificou e parte das lonas foi cortada para dissipar o calor, ficou claro que o incidente tinha sido causado por um curto-circuito.

O observador também criticou as condições estruturais do pavilhão da Blue Zone, montado especialmente para a conferência e que vem sofrendo com excesso de calor. “Hoje estava muito quente. O ar-condicionado não dá conta. É um ambiente muito insalubre”, avaliou.

Ele também demonstrou surpresa com a velocidade da propagação das chamas. “Eu vi uma declaração dizendo que o material era anti-chamas, mas não foi isso que a gente viu. As chamas propagaram muito rápido.”

Atendimento e deslocamento após a evacuação

Após deixar a área, Wurdig e outros participantes buscaram abrigo em um posto de combustível. Ele relata que, apesar do início conturbado, o atendimento posterior foi eficiente. “Os seguranças da ONU depois ficaram super calmos, ajudaram todos. Quem precisava de cadeira de rodas recebeu, e o primeiro socorro foi impecável”, destacou.

O observador também relatou ter visto uma senhora com ferimentos na perna e outras pessoas com dificuldades de locomoção. De acordo com ele, o deslocamento até os pontos de transporte foi longo e agravado pelo calor extremo. “Não tem Uber perto da Blue Zone. Eu tenho mobilidade reduzida e tive muita dificuldade para caminhar mais de 1 km”, disse.

A UNFCCC ainda não detalhou a extensão dos danos nem informou se a programação sofrerá alterações permanentes. Em nota, reforçou que a rápida evacuação ajudou a evitar feridos graves e que novas atualizações serão divulgadas nas próximas horas.

A causa preliminar apontada é um curto-circuito em meio ao forte calor registrado na cidade. Autoridades da ONU e equipes técnicas seguem avaliando a estrutura para garantir segurança no retorno das atividades.

























