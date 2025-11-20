Prefeito de Belém diz que incêndio foi "fatalidade", mas governo estava preparado

Não houve feridos, mas 13 pessoas precisaram ser atendidas após inalação de fumaça - (crédito: AFP)

O prefeito de Belém, Igor Normando (MDB-PA), comentou incêndio nas instalações da Conferência das Partes (COP30) e destacou protocolo de segurança nesta quinta-feira (20/11). Em fala exclusiva ao Correio, o mandatário destacou que o episódio ocorrido no início da tarde foi uma “fatalidade”, mas mostrou que os governos “estão preparados para agir conforme o protocolo”.

As chamas atingiram o Pavilhão dos Países, na Zona Azul, área restrita da Conferência, o que obrigou a evacuação imediata do local. Não houve feridos, mas 13 pessoas precisaram ser atendidas após inalação de fumaça. As hipóteses são de que o incidente foi provocado por uma falha no gerador ou curto-circuito em um dos estandes.

“Embora a gestão interna e a estrutura da do evento em si tenha sido responsabilidade da ONU, o estado e o município trabalham em cooperação dentro para ajudar dar no que for preciso e imediatamente, junto com o governo federal, a gente conseguiu fazer todo o protocolo, ninguém se machucou, não teve nenhum tipo de dano físico para ninguém”, destacou o prefeito. Normando salientou ainda que todas as medidas protocolares foram adotadas.

O local segue interditado enquanto o Corpo de Bombeiros faz avaliação da segurança. Em nota conjunta, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC) e o governo federal solicitaram aos delegados que aguardem novo comunicado, que deve ser enviado por volta de 20h “após a conclusão da avaliação e a plena garantia de segurança no local”.





































Em decorrência do incidente, a agência da ONU informou ainda que passou a responsabilidade da área para o governo brasileiro. "Informamos que as instalações agora estão sob a autoridade do país anfitrião e não são mais consideradas uma Zona Azul", diz o texto.

O incêndio começou por volta de 14h30 e levou cerca de seis minutos para ser controlado. As atividades na Zona Verde seguem sem alterações.