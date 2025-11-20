Prefeito de Belém diz que incêndio foi "fatalidade", mas governo estava preparado
Chamas atingiram a Zona Azul, área restrita do evento, no início da tarde desta quinta-feira (20/11)
Não houve feridos, mas 13 pessoas precisaram ser atendidas após inalação de fumaça - (crédito: AFP)
O prefeito de Belém, Igor Normando (MDB-PA), comentou incêndio nas instalações da Conferência das Partes (COP30) e destacou protocolo de segurança nesta quinta-feira (20/11). Em fala exclusiva ao Correio, o mandatário destacou que o episódio ocorrido no início da tarde foi uma “fatalidade”, mas mostrou que os governos “estão preparados para agir conforme o protocolo”.
As chamas atingiram o Pavilhão dos Países, na Zona Azul, área restrita da Conferência, o que obrigou a evacuação imediata do local. Não houve feridos, mas 13 pessoas precisaram ser atendidas após inalação de fumaça. As hipóteses são de que o incidente foi provocado por uma falha no gerador ou curto-circuito em um dos estandes.
“Embora a gestão interna e a estrutura da do evento em si tenha sido responsabilidade da ONU, o estado e o município trabalham em cooperação dentro para ajudar dar no que for preciso e imediatamente, junto com o governo federal, a gente conseguiu fazer todo o protocolo, ninguém se machucou, não teve nenhum tipo de dano físico para ninguém”, destacou o prefeito. Normando salientou ainda que todas as medidas protocolares foram adotadas.
O local segue interditado enquanto o Corpo de Bombeiros faz avaliação da segurança. Em nota conjunta, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC) e o governo federal solicitaram aos delegados que aguardem novo comunicado, que deve ser enviado por volta de 20h “após a conclusão da avaliação e a plena garantia de segurança no local”.
quipes de emergência combatendo um incêndio que deflagrou em um pavilhão dentro do local de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP30 em Belém, estado do Pará, Brasil, em 20 de novembro de 2025
AFP
Pessoas foram retiradas do local por ordem da segurança. Ninguém se feriu
AFPTV / AFP
Em decorrência do incidente, a agência da ONU informou ainda que passou a responsabilidade da área para o governo brasileiro. "Informamos que as instalações agora estão sob a autoridade do país anfitrião e não são mais consideradas uma Zona Azul", diz o texto.
