Dia da Consciência Negra: programação é suspensa após morte na Serra da Barriga

A programação desta quinta (20/11) — Dia da Consciência Negra e marco dos 330 anos da imortalidade de Zumbi dos Palmares — foi interrompida na Serra da Barriga, em União dos Palmares (AL), devido o falecimento de uma pessoa da comunidade na lagoa localizada no Quilombo dos Palmares. A informação foi confirmada ao Correio por nota enviada pela Fundação Cultural Palmares.

A identidade da pessoa ainda não foi confirmada. As equipes de saúde e segurança atuam no local em todos os procedimentos necessários. A situação permanece em acompanhamento, e a Fundação reforça permanecer à disposição das autoridades responsáveis pelo atendimento e pela investigação do caso.

Devido ao incidente, o Governo de Alagoas, a Prefeitura de União dos Palmares e as lideranças comunitárias, juntamente com a Fundação, optaram por suspender integralmente a programação prevista para o feriado — “em respeito à pessoa falecida, ao público presente e ao caráter histórico e sagrado da Serra da Barriga.”

A Fundação Cultural Palmares manifesta solidariedade à família, aos amigos, à comunidade local e a todas as pessoas impactadas por esta triste ocorrência. No momento do incidente, já haviam ocorrido a execução do Hino Nacional, a entrega de certificações quilombolas, a distribuição de computadores do Programa AfroDigital e as homenagens previstas — atos transmitidos pelo canal do Ministério da Cultura no YouTube.

Até o momento, sabe-se que o falecido era um rapaz, morador de uma comunidade próxima ao município de União dos Palmares, que entrou na lagoa dentro do Parque Memorial Quilombo dos Palmares. "A área não é destinada à recreação e é proibido entrar na água. Segundo relatos, ele mergulhou e não voltou à superfície. Os bombeiros foram acionados imediatamente, atuaram com rapidez, mas infelizmente não conseguiram resgatá-lo com vida", diz a Fundação

"Antes da retirada do corpo, anunciamos o ocorrido ao público no palco e decidimos suspender toda a programação da tarde. Foi um momento de grande tristeza. Estávamos há dois meses trabalhando intensamente nesta celebração. A equipe ficou profundamente abalada, tanto pela perda de uma vida quanto pela interrupção de uma data tão simbólica."

O presidente da Fundação Cultural Palmares, João Jorge Rodrigues, afirma que "perder uma vida na própria Serra da Barriga nos convoca a honrar ainda mais a responsabilidade que temos com a história, com o cuidado, com o território e com as pessoas que fazem parte desta caminhada."