Amigo de diretora morta em Cefet no RJ relata rotina de medo e ameaças de atirador

Fabiano Magdaleno, professor do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet) do Maracanã, no Rio de Janeiro, afirmou a repórteres no Instituto Médico Legal (IML) que Allane de Souza tinha medo do colega de trabalho que a assassinou. A diretora da equipe pedagógica foi uma das duas mulheres mortas por João Antonio Miranda Tello, de 47 anos, na sexta-feira (28/11).

Segundo Fabiano, o orientador educacional e Allane, de 41 anos, já haviam tido desavenças. “Ela tinha muito medo dele”, lembra. “Ela dizia que não iria mais trabalhar na mesma sala que ele. Quando colocaram ele de volta, ela pediu imediatamente para não ficar ali”.

O professor também afirma que João Antonio era hostil em relação a mulheres em cargos superiores e já havia sido afastado por problemas psicológicos. “Quando o embate era com um homem, ele abaixava. Com mulheres, não”, afirma.

Allane deixa uma filha adolescente. Ela buscava se tornar professora universitária e estava concluindo uma segunda graduação em Letras. No currículo, um doutorado na área de linguística e uma temporada de estudos na Dinamarca.

A pedagoga também era conhecida em casas e rodas de samba no Rio de Janeiro. Ela era cantora, instrumentista e compositora.

“Ela estava crescendo muito na música”, diz o amigo. “Estava cantando no Renascença, e onde chegava os grupos chamavam ela pra dar canja. Queria mostrar que mulher não é só para cantar: tocava pandeiro, aprendia cavaquinho, estudava violão”.

O crime

João Antonio chegou normalmente ao Cefet do Maracanã na manhã de sexta, segundo funcionários. Durante a tarde, ele entrou na direção e atirou em Allane, atingida na cabeça e no ombro, e em Layse Costa Pinheiro, atingida na cabeça e no tórax. Em seguida, tirou a própria vida.

As duas vítimas chegaram a ser levadas ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, mas não resistiram. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.