InícioBrasil
MEIO AMBIENTE

Sobe para 38 o número de cidades em situação de emergência em Minas

Municípios em emergência no período chuvoso atual em Minas Gerais é três vezes maior do que os registrados no ano passado; 2 mil pessoas estão desalojadas

Minas Gerais está sob alertas de chuvas para todo o território, incluindo Belo Horizonte (foto), segundo o Inmet - (crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press)
Minas Gerais está sob alertas de chuvas para todo o território, incluindo Belo Horizonte (foto), segundo o Inmet - (crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

O número de cidades em situação de emergência em decorrência das chuvas aumentou, segundo o boletim da Defesa Civil do estado divulgado neste domingo (30/11). Até sexta-feira (28/11), 37 municípios estavam em situação de anormalidade. Agora, são 38, quase três vezes maior do que o do mesmo período do ano passado, apenas 16.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Ainda de acordo com o balanço do órgão estadual, há dois mil desalojados – pessoas que, por causa dos efeitos da chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes. O número, que até sexta era de 678, triplicou em dois dias.

<p><strong><a href="https://whatsapp.com/channel/0029VaB1U9a002T64ex1Sy2w">Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais not&iacute;cias do dia no seu celular</a></strong></p>

Já o número de desabrigados – quando as pessoas precisam de abrigo público – se manteve em 101 pessoas. No mesmo período de 2024, havia 301 desalojados e 140 desabrigados. No período chuvoso de 2025 a 2026, não houve mortes registradas, mas em 30 de novembro do ano passado, Minas já contava com uma morte.

Saiba Mais

As cidades em situação de emergência contabilizadas são:

  • Almenara
  • Alto Rio Doce
  • Araçuaí
  • Araguari
  • Belmiro Braga
  • Bom Despacho
  • Cachoeira da Prata
  • Camanducaia
  • Cana Verde
  • Canápolis
  • Capitão Enéas
  • Cássia
  • Cedro do Abaeté
  • Conceição da Barra de Minas
  • Delfinópolis
  • Fama
  • Frutal
  • Guapé
  • Iguatama
  • Ilicínea
  • Itaúna
  • Itumirim
  • Laranjal
  • Leopoldina
  • Luz
  • Manhuaçu
  • Montes Claros
  • Novo Cruzeiro
  • Ouro Branco
  • Ouro Verde de Minas
  • Pavão
  • Sacramento
  • São Francisco de Sales
  • Senador Amaral
  • Senador Firmino
  • Ubá
  • Unaí
  • Varginha

  • Google Discover Icon
MS
MS

Melissa Souza - Estado de Minas

Por Melissa Souza - Estado de Minas
postado em 30/11/2025 16:42
SIGA
x