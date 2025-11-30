Sobe para 38 o número de cidades em situação de emergência em Minas

Minas Gerais está sob alertas de chuvas para todo o território, incluindo Belo Horizonte (foto), segundo o Inmet - (crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

O número de cidades em situação de emergência em decorrência das chuvas aumentou, segundo o boletim da Defesa Civil do estado divulgado neste domingo (30/11). Até sexta-feira (28/11), 37 municípios estavam em situação de anormalidade. Agora, são 38, quase três vezes maior do que o do mesmo período do ano passado, apenas 16.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ainda de acordo com o balanço do órgão estadual, há dois mil desalojados – pessoas que, por causa dos efeitos da chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes. O número, que até sexta era de 678, triplicou em dois dias.

<p><strong><a href="https://whatsapp.com/channel/0029VaB1U9a002T64ex1Sy2w">Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular</a></strong></p>



Já o número de desabrigados – quando as pessoas precisam de abrigo público – se manteve em 101 pessoas. No mesmo período de 2024, havia 301 desalojados e 140 desabrigados. No período chuvoso de 2025 a 2026, não houve mortes registradas, mas em 30 de novembro do ano passado, Minas já contava com uma morte.

As cidades em situação de emergência contabilizadas são: