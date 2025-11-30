Adolescente filma padrasto estuprando a filha em Minas Gerais

PM procura suspeito de agredir a companheira em Sabará, na Grande BH - (crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)

Um adolescente de 17 anos registrou em vídeo o padrasto, de 38, estuprando a própria filha, uma adolescente, de 15, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. O homem foi preso na noite da última quinta-feira (27/11). A vítima contou que teve a primeira relação sexual com o pai.

Ao chegar ao local do crime, no Bairro Parque Independência, o adolescente relatou aos militares que já suspeitava do padrasto e por isso decidiu obter um meio de provar o crime sexual. A filmagem está à disposição da polícia.

“O menor informou que, na filmagem, o autor confessa a relação ao ser flagrado dizendo: ‘Ela pediu para colocar o negócio nela’”, relata trecho da ocorrência policial.

Ainda conforme o documento, os policiais ouviram gritos antes de entrar na residência e flagraram o acusado de estupro sendo contido pelo cunhado, pois o suspeito teria tentado cometer suicídio com uma faca. No entanto, ele só conseguiu se ferir de forma superficial e recebeu atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).

Questionada pelos militares, a vítima disse que os estupros começaram há pouco mais de um ano, quando teria perdido a virgindade com o próprio pai. A adolescente passou por exames no Hospital Regional, onde foi confirmada a ruptura do hímen.

O pai dela foi conduzido à delegacia da Polícia Civil. A reportagem tentou saber se homem está custodiado em algum sistema prisional, mas a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG) não havia respondido até a publicação desta matéria.