Dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição é feriado no DF? Confira

O dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição é celebrado nesta segunda-feira (8/12). O título de Nossa Senhora da Imaculada Conceição é um dos mais importantes atribuídos à Virgem Maria na fé católica. Ele reflete a crença de que Maria foi concebida sem pecado original e permaneceu pura durante toda a sua vida. Essa definição foi declarada pelo Vaticano em 1854 e reforça a importância de Maria na história religiosa cristã.

A data é tão importante que alguns estados decretaram feriado. No Brasil, Maranhão e Amazonas possuem legislações que garantem o dia 8 de dezembro como feriado em todos os seus municípios. Em outras regiões do país, algumas cidades decretaram a data como feriado municipal. Ao todo, são 13 capitais: Aracaju (SE), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Boa Vista (RR), Cuiabá (MT), João Pessoa (PB), Macapá (AP), Maceió (AL), Manaus (AM), Recife (PE), Salvador (BA), São Luís (MA) e Teresina (PI).

A definição de feriados no país segue uma norma, em que os municípios e estados possuem autonomia para instituir datas comemorativas conforme a relevância local. Até o momento, o DF não incluiu a comemoração como feriado em seu calendário sazonal.

Além dessas cidades, há casos em que a data é ponto facultativo, ou seja, fica a critério da empresa ou órgão público decidir se haverá expediente ou não. A definição do ponto facultativo é feita com antecedência e deve ser instituída por meio de decretos publicados no Diário Oficial.

História

A Nossa Senhora da Imaculada Conceição é uma santa de grande importância em algumas regiões, especialmente no Norte e no Nordeste, o que explica a abrangência do feriado em estados como Amazonas e Maranhão e em cidades como Salvador, Recife e Belém.