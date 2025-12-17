Rede de lanchonetes de Brasília muda logo para o Natal

O Giraffas trocará, a partir desta quinta-feira (18/12), o logotipo da marca para uma campanha de sobremesas natalinas. Conforme anunciado pela empresa, o brasão será substituído por um Passatempo, o tradicional biscoito da Nestlé. No entanto, as girafinhas, mascotes da marca, continuarão no centro da logo. A nova linha de sobremesas será feita com a bolacha.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A ação, idealizada pela agência Baila, marcará presença em dez lojas selecionadas de Brasília. De acordo com a marca, a campanha "cria impacto imediato, forte apelo emocional e alto potencial de compartilhamento." As unidades selecionadas vão exibir as fachadas repaginadas até o mês de janeiro.

"A troca do brasão pelo biscoito Passatempo é um gesto simples, mas cheio de significado. Queríamos que os consumidores percebessem essa parceria antes mesmo de chegar no restaurante. É uma forma de dar vida ao storytelling da campanha e transformar a visita em um momento memorável", ressaltou Luciana Morais, Diretora de Marketing e Trade do Giraffas, via assessoria.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"A ideia foi usar a fachada das lojas como mídia, aproveitando que o OOH tem tido cada vez mais impacto nas pessoas", explicou Alan Strozenberg, CEO e CCO da agência, também por meio de assessoria de imoprensa.

Veja quais unidades participarão da ativação:

Taguatinga Shopping: QS 1 lote 40 - Taguatinga

Pátio Brasil: SCS Quadra 7, Pátio Brasil Shopping - Asa Sul

Conjunto Nacional: SDN CNB Conjunto A, Loja T-16 – Asa Norte

ParkShopping: SMAS Trecho 1 - SIN

JK Shopping: QNM 34 Área Especial 1 - Taguatinga

Guará I: QI 11 LT 2937 - Guará

Plaza Norte: Entrequadra Norte 110/111 BL A - Asa Norte

116 Norte: QD 210 BL C LJ 6 - Asa Norte

106 Sul: CLS 106 Bloco C Loja 27 – Asa Sul

Jardim Botânico: Condomínio San Diego - Jardim Botânico