Rede de lanchonetes de Brasília muda logo para o Natal

O Giraffas trocará, a partir desta quinta-feira (18/12), o logotipo da marca para uma campanha de sobremesas natalinas. Conforme anunciado pela empresa, o brasão será substituído por um Passatempo, o tradicional biscoito da Nestlé. No entanto, as girafinhas, mascotes da marca, continuarão no centro da logo. A nova linha de sobremesas será feita com a bolacha.
A ação, idealizada pela agência Baila, marcará presença em dez lojas selecionadas de Brasília. De acordo com a marca, a campanha "cria impacto imediato, forte apelo emocional e alto potencial de compartilhamento." As unidades selecionadas vão exibir as fachadas repaginadas até o mês de janeiro.
"A troca do brasão pelo biscoito Passatempo é um gesto simples, mas cheio de significado. Queríamos que os consumidores percebessem essa parceria antes mesmo de chegar no restaurante. É uma forma de dar vida ao storytelling da campanha e transformar a visita em um momento memorável", ressaltou Luciana Morais, Diretora de Marketing e Trade do Giraffas, via assessoria.
"A ideia foi usar a fachada das lojas como mídia, aproveitando que o OOH tem tido cada vez mais impacto nas pessoas", explicou Alan Strozenberg, CEO e CCO da agência, também por meio de assessoria de imoprensa.
Veja quais unidades participarão da ativação:
Taguatinga Shopping: QS 1 lote 40 - Taguatinga
Pátio Brasil: SCS Quadra 7, Pátio Brasil Shopping - Asa Sul
Conjunto Nacional: SDN CNB Conjunto A, Loja T-16 – Asa Norte
ParkShopping: SMAS Trecho 1 - SIN
JK Shopping: QNM 34 Área Especial 1 - Taguatinga
Guará I: QI 11 LT 2937 - Guará
Plaza Norte: Entrequadra Norte 110/111 BL A - Asa Norte
116 Norte: QD 210 BL C LJ 6 - Asa Norte
106 Sul: CLS 106 Bloco C Loja 27 – Asa Sul
Jardim Botânico: Condomínio San Diego - Jardim Botânico
